Street Soccer, capsule collection Pantofola d’Oro x Thebe Magugu

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Il 16 aprile, Napoli diventa il palcoscenico di un evento speciale che unisce cultura sportiva, design contemporaneo e artigianalità italiana. Presso Binario 09, spazio indipendente, verrà presentata la capsule collection Pantofola d’Oro x Thebe Magugu, in un evento immersivo ispirato al mondo dello street soccer.

Pantofola d’Oro celebra la propria eredità con una collaborazione che guarda al futuro, mettendo in dialogo il proprio storico know-how calzaturiero con la visione narrativa e contemporanea del designer sudafricano Thebe Magugu. Il risultato è una capsule che reinterpreta le iconiche scarpe da calcio – con e senza tacchetti – trasformandole in oggetti culturali capaci di attraversare sport e lifestyle.

L’evento napoletano si inserisce perfettamente in questa narrazione, adottando come tema centrale lo street soccer: un linguaggio universale fatto di inclusione, identità e connessione. Il calcio, liberato dalle regole del campo ufficiale, diventa espressione urbana e creativa, proprio come la collezione stessa.

Protagoniste della capsule sono calzature che mantengono una forte anima tecnica, con pellami morbidi, linee essenziali e dettagli cromatici contemporanei. Durante l’evento sarà inoltre disponibile un esclusivo servizio “su misura”, che offrirà agli ospiti la possibilità di partecipare alla realizzazione di una scarpa personalizzata. Un’esperienza che valorizza il saper fare artigianale del brand, trasformando ogni prodotto in un pezzo unico, costruito attorno all’identità di chi lo indossa.

La scelta di Binario 09 come location rafforza ulteriormente il concept dell’evento: nato come contenitore di ricerca e sperimentazione, lo spazio incarna una visione indipendente dello stile, lontana dalle logiche omologanti della moda contemporanea. Un luogo dove heritage e innovazione convivono, proprio come nella collaborazione tra Pantofola d’Oro e Thebe Magugu.

L’evento del 16 aprile si configura così come un momento di incontro tra comunità creative, appassionati di sport e cultura urbana, offrendo una nuova prospettiva sul calcio e sulla sua influenza nel linguaggio contemporaneo.