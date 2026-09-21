Successo da record per le semifinali nazionali di Rumore Bim Festival

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Una dinamicità che non si ferma: si sono chiuse a Napoli le semifinali nazionali di Rumore Bim Festival.

Due giorni davvero speciali hanno trasformato la Chiesa di San Potito in Via Salvatore Tommasi, nel cuore pulsante della musica, dell’aggregazione e della vitalità.

Il grande clamore e un’affluenza straordinaria di oltre 300 partecipanti, provenienti dalla Campania, Puglia, Basilicata, Umbria e Lazio, hanno confermato il successo di questa quinta edizione del contest artistico.

La manifestazione nata per ricordare Raffaella Carrà, e per cercare nuovi talenti in Italia e all’estero, si è rivelato un vero e proprio viaggio attraverso la musica, le esibizioni, le masterclass e soprattutto le emozioni di coloro che hanno calcato il palco.

A testimonianza dell’altissimo livello artistico di quest’anno, più del 70% dei partecipanti ha superato con successo la semifinale; tra i talenti promossi, si registra una forte prevalenza nella categoria ballo e danza, con una eccezionale concentrazione di artisti provenienti soprattutto dalla Puglia e da Giffoni Valle Piana (Salerno), e con una massiccia e significativa presenza dei talenti del quartiere Scampia.

Leonardo Massa

“Una sinergia fatta di lavoro, passione e progetti futuri – afferma Leonardo Massa, Vicepresidente Europa MSC Crociere presente alle semifinali di San Potito- che nasce dall’amicizia e dalla collaborazione con Emma Malinconico, Service Kreativ e con il Maestro Carlo Morelli, rispettivamente referente del contest e direttore artistico per le regioni Campania Puglia e Basilicata. La manifestazione continua a crescere, e sosteniamo con entusiasmo un’iniziativa che promuove i giovani, spronandoli a seguire le proprie inclinazioni, soprattutto quando si tratta di arte e musica”.

Un plauso speciale va a Nazzareno Nazziconi, di Anteros Produzioni, ideatore del contest Rumore, che nonostante i numerosi impegni, non ha voluto far mancare la sua presenza alle semifinali nazionali di Napoli per incoraggiare i partecipanti, e rivolgere loro un grande ‘in bocca al lupo’ in vista dell’ultimo step.

La finalissima a Bellaria Igea Marina dal 9 all’11 ottobre

Cresce infatti la trepida attesa per la finalissima del Rumore Bim Festival, in programma il 9, 10 e 11 ottobre presso il Palacongressi della città di Bellaria Igea Marina, con il patrocinio del comune e in collaborazione con la fondazione VerdeBlu, l’Associazione AFI, Assoconcerti, e sotto la direzione artistica nazionale dell’autore, regista e produttore televisivo, Roberto Vecchi.

Sabrina Ciani