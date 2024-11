Successo di “Anime del Popolo” di Alare di Luana Cotena

- pubblicità -

Venerdì 22 novembre 2024 presso il Consiglio Comunale di Napoli, si è tenuta la prima proiezione di Anime del Popolo – uno spot-messaggio che nasce da Alare di Luana Cotena.

“Anime del Popolo” è un manifesto sociale nato dal cuore di Napoli e un messaggio di unione e speranza.

ALARE di Luana Cotena desidera esprimere la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso speciale questa prima proiezione.

Un video di tre minuti, in cui traspare tutta la beltà dell’unione tra le anime dei popoli di ogni città. Racchiude il significato più profondo di “Fortuna” e “Unione”. Un inno alla speranza per tutti, in cui si vede Napoli non solo come cornice, ma come entità che protegge, avvolge e riesce a far scomparire magicamente il senso di solitudine.

La fortuna è in ognuno di noi e non ha confini. Questo il messaggio principale.

Un Ringraziamento Speciale

Il nostro più sentito grazie al Comune di Napoli e al Sindaco Gaetano Manfredi, per il prestigioso patrocinio morale che ha conferito valore e significato all’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va a Flavia Sorrentino, Vicepresidente del Consiglio Comunale, la cui presenza e parole hanno sottolineato l’importanza di questo progetto per Napoli e il suo ruolo centrale come città simbolo di resilienza e speranza.

Grazie ai rappresentanti istituzionali, ai cittadini e a tutte le anime presenti che hanno condiviso con noi un momento di emozione e riflessione.

Un Evento di Unione

La proiezione dello spot-messaggio ha acceso i riflettori su storie, tradizioni e aspirazioni che uniscono Napoli e il mondo intero. Attraverso simboli come il numero 81, il cornicello rosso e la figura del mago, abbiamo raccontato la forza e la bellezza della nostra città, ricordando che la fortuna e la speranza sono già dentro di noi.

La partecipazione calorosa dimostra quanto sia vivo il desiderio di riscoprire le nostre radici e di costruire un futuro inclusivo, sostenibile e solidale.

Prossimi Passi

Il successo di questo evento è solo l’inizio: il progetto “Anime del Popolo” continuerà a diffondere il suo messaggio universale attraverso nuovi contenuti, collaborazioni e iniziative sul territorio e oltre i confini.

Grazie a Tutti!

Un ringraziamento sincero ai giovani talenti, ai professionisti, alle comunità locali e a chi ha contribuito con cuore e passione alla realizzazione di questo progetto.

Concludiamo con un messaggio d’amore: Anime del Popolo non è solo un manifesto sociale, ma un inno alla bellezza e all’unione che Napoli e i suoi abitanti incarnano ogni giorno.