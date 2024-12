Successo per Fashion Gold Show a Castellammare

- pubblicità -

Calato il sipario con un grande successo di pubblico, tra ovazioni e applausi, sulla nuova edizione del Fashion Gold Christmas 2024, la tradizionale manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta.

Lo scorso 13 dicembre, nell’incantevole e suggestiva Villa Cimmino, accogliente struttura per eventi e ricevimenti, situata a Castellammare di Stabia (Na), si è svolta la serata evento, condotta con garbo, simpatia e complicità, da Emanuela Tittocchia, attrice, presentatrice, opinionista, volto noto televisivo, vestita da Paolo Iovino, Nicola Coletta, top model e attore, vestito da Marco Nils ed Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, vestita da Cristian Guarino. Dopo un esclusivo e raffinato Cocktail di benvenuto, e un affollatissimo red carpet tra interviste, fotografie e momento stampa, la kermesse è entrata nel vivo alternando sfilate, premiazioni, musica e ballo.

Per l’edizione natalizia tanti e prestigiosi i riconoscimenti, che sono stati conferiti a personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport come i giovanissimi e talentuosi Christian Cervone e Melissa Caturano, della fucina di talenti della PM5 Talent di Peppe Mastrocinque, il primo, autentica rivelazione e protagonista del film Il treno dei bambini, e la seconda, bravissima interprete della serie Disney Uonderbois, Nicola Santini, affermato giornalista e direttore del settimanale Vero, l’atleta, scrittore e personaggio televisivo Marco Maddaloni, il giornalista sportivo Raffaele Auriemma, super tifoso del Napoli, l’attore Danilo D’Agostino, direttamente dal set de Il Paradiso delle Signore, vera star del daily drama di Rai Uno, perfettamente calato nei panni di Matteo Portelli. Hanno consegnato i prestigiosi riconoscimenti tanti esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui gli attori Enza Barra, Genny Filippone, il produttore Eduardo Angeloni, la fashion blogger e giornalista di Artes Tv Lina La Mura, il talent scout Giuseppe Mastrocinque e la giornalista Virginia Maresca.

Nel corso della serata sono state molto apprezzate le originali e particolari sfilate: Simona D con il suo brand di kimono invernali ed estivi ispirati alla cultura giapponese, con capi realizzati a mano secondo la tradizione artigianale napoletana; Rita Lepre Couture con la sua linea di abiti da sera e da sposa su misura bella, elegante, seducente, dinamica; Cristian Guarino atelier, uno stilista versatile ed empatico con le sue creazioni uniche per una donna che si veste di carattere, di energia allo stato puro; Marco Nils, brand di abbigliamento maschile, che combina elementi classici con dettagli irriverenti e la sua New Fly Industries con abbigliamento maschile e femminile per diversi brand italiani ed internazionali; Paolo Iovino Couture con la sua eleganza, raffinatezza, esclusività e charme sia per la donna che per l’uomo, abiti da sera e da sposa, realizzati a mano, su misura ed esclusivi; Giusy Marfella Sartore e Fashion Designer, referente della sezione giovani del territorio flegreo dell’Associazione Confraternita dei Sartori 1351, esperta della tecnica Shibori, antica arte decorativa giapponese e dell’arte del plissé; Accademia di moda scuola Moda Levi Eriques, scuola secondaria di secondo grado di Portici, diretta dal Dirigente Prof. Giovanni Liccardo, con le capsule collection realizzate dagli studenti; l’accademia SITAM Napoli, scuola di alta formazione sartoriale con corsi di modellista, taglio e cucito; La Cappellaia Matta dell’artista Lina Aletto, che si è ispirata alla favola di Alice nel paese delle meraviglie, con i suoi bijoux unici e personalizzati utilizzando materiali naturali come madreperla, ceramica e pietre naturali, le sue borse e i suoi cappelli dipinti; Myriam Denise Gentile, donna creativa ed estrosa, con capi personalizzati e su misura, ideati per esaltare ogni donna, con l’uso di tessuti scintillanti, glitterati e perlinati; Paola Bignardi, stilista eclettica, con le sue collezioni originali e sperimentali, arricchite da accessori artigianali come fiori, cappelli, pelletteria di alta gamma. Belli e ritmati i momenti di ballo affidati all’Accademia “Non solo Danza”, diretta da Rosanna Esposito.

Partner ufficiali: il Digital Sharing CEO di Marco Di Falco, esperto in Communication Marketing & Management, punto di riferimento per Artisti e Professionisti, che ha al suo attivo importanti collaborazioni, consulenze con risultati ragguardevoli, La “Meissa Eventi”, agenzia di organizzazione e design di matrimoni ed eventi con sede a Napoli con il suo progetto “Essenzialmente Noi” Live Parfum Bar, con la creazione di profumi personalizzati, Il Vecchio Fauno, che accosta all’ospitalità e al calore familiare le capacità professionali di struttura alberghiera, posizionato di fronte agli scavi di Pompei, il ristorante Shaval gestito da Andrea, chef e sommelier, con innovazione e modernità, semplicità e qualità per una “food experience” a 360°, attraverso la quale esplorare tutta l’eccellenza dei prodotti campani.

Il look dei capelli è stato curato da Immagine dell’hair style Rosa Biondelli, creativa e originale, da Parrucchiere uomo Nicola Verolla, che riesce a coniugare la tradizione e l’innovazione grazie alla conoscenza delle più moderne tecniche della cura dei capelli, la professionalità e l’amore per il bello, e da Ferdy’s Hair & Beauty di Gragnano, un salone specializzato nel settore della bellezza femminile globale con tecnologie d’avanguardia, il trucco è stato affidato a Imma Esposito, beauty specialist, che collabora con le migliori agenzie d’Italia e si occupa di formazione da tanti anni. I premi, tutti originali, sono stati realizzati a mano dall’artigiano Benvenuto Apicella, il vasaio vietrese. Le coreografie sono state curate da Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è stato gestito dal giornalista Antonio D’Addio, foto ufficiali di Fotografi Burrone di Vincenzo Burrone. Media partner Lo Strillo, Tele Club Italia, che seguirà interamente l’evento e ne farà un’ampia selezione, il blog “Lina’s Style”. Presenti numerosi giornalisti e addetti ai lavori come Daria Graziosi e Salvatore Sposito del programma “Mi Amor Tv”, Vito Maria Camposeo con la sua rubrica televisiva, Stile Tv, Domenico Di Pierro, Vincenzo Assanti, Gianfranco Bellissimo, Elio Guerriero, il dr. Antonio Pacilio. Immancabili le degustazioni di Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, e del buonissimo vino di Vincenzo Matrone di Matronae winexperience, prodotto a Boscoreale, ai piedi del Vesuvio, e degli ottimi prodotti di Punto Freddo, la Gelateria Dei Fratelli Pasquale e Giuseppe D’Apice sul Corso Nazionale a Scafati: panettoni artigianali di vario tipo, gelati raffinati, dolci per concludere con la torta ufficiale della manifestazione, opera del maestro pasticciere Luigi Fusco.