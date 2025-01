Successo per la Calza Sospesa

- pubblicità -

Si è conclusa con un successo straordinario l’iniziativa di solidarietà “Calza sospesa”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli. Grazie alla generosità di cittadini e commercianti, sono state raccolte più di 1.000 calze e oltre 5.000 dolciumi destinati ai più piccoli.

La distribuzione delle calze ha avuto luogo il 5 gennaio alle ore 16:00 presso Palazzo San Giacomo, dove verranno consegnate ai rappresentanti degli enti del Terzo Settore che hanno aderito all’iniziativa.

Le attività sono proseguite anche la mattina del 6 gennaio, per raggiungere il maggior numero di bambini possibile. Un contributo significativo è arrivato dallo storico Flordocafé, che ha sostenuto l’iniziativa sin dal principio, donando oltre 1.000 calze e una vasta quantità di dolciumi. Tra gli enti del Terzo Settore che riceveranno le calze spiccano realtà impegnate nel sostegno alle fasce più deboli, come la Caritas Diocesana, L’Isola che non c’è, Base Condor, Il Primo Abbraccio, Spartac San Gennaro, SD Sfera Diffusion e il Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Luca Fella Trapanese, assessore alle Politiche Sociali, ha dichiarato: “Sono profondamente commosso dalla straordinaria generosità dimostrata dai cittadini di Napoli in questi giorni. Un ringraziamento speciale va allo storico Flordocafé, che con il suo contributo ha reso possibile questa grande iniziativa, e alla consigliera e vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino, che ha saputo fare da prezioso trait d’union tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e i commercianti. Insieme, stiamo regalando un sorriso ai bambini più fragili della nostra città. Un gesto di solidarietà che dimostra, ancora una volta, il grande cuore della città di Napoli”.