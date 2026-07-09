Successo per la prima tappa-sfilata di Moda in Tour 2026 ai Giardini Delle Ninfe

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Domenica 5 luglio ai Giardini delle Ninfe di Napoli, ridente parco-eventi sito nel quartiere Pianura, si è tenuta la prima serata-evento di “Moda in Tour 2026”, organizzata e curata dalla Mondo Eventi Campania Agency di Carlo Sommella, agenzia presente da circa trent’anni sul territorio nazionale con eventi di moda, TV, pubblicità, spettacolo, cinema e teatro di gran successo e che si occupa di shooting fotografici, calendari, corsi di portamento, casting per attività e brand, pubblicità giornalistica e televisiva.

L’evento verrà trasmesso da Capri Eventi

L’evento, condotto dalla frizzante conduttrice di eventi Edda Cioffi, verrà trasmesso in tutta la Campania e nel basso Lazio da Capri Eventi (canale 95 del Digitale Terrestre).

Le sfilate

Come consuetudine si sono alternate le sfilate in casual e abito elegante, con protagonisti tanti giovanissimi partecipanti.

L’evento è composto da due parti, la prima Miss e Mister Baby Napoli, con i partecipanti divisi nelle categorie di 3 e 4 anni (Junior), dai 5 agli 11 anni (Bambini), 12 ai 13 anni (solo maschi, categoria Teenager); la seconda, Miss Mediterranea, con partecipanti le miss che si sono contese le fasce suddivise in due sezioni, la prima (teenager) che comprende le ragazze di 12 e 13 anni e la seconda che comprende le giovani donne con età fra i 14 e i 28 anni.

Tutti i partecipanti hanno abilmente sfilato in passerella, immortalati dai fotografi ufficiali della serata Bruno Fontanarosa e Attilio Regimonti.

La giuria

In giuria un nutrito numero di esponenti del jet-set locale e nazionale: gli attori Gianni Capezzuto e Luigi Chiocca, l’attrice Rita Tuccillo, il fotomodello Brayan Dominic Alviggi, la fotomodella Luisa Librano, la Presidente dell’Associazione BIS EVENTS APS di Napoli Oksana Berezovska.

Gi ospiti

Ha allietato la serata con i suoi numeri di danza del ventre Alessandra Sicignano, in arte Zaalima. Ospite straordinario della serata il cabarettista Giampietro Ianneo, che ha portato un estratto dello spettacolo comico da lui scritto dal titolo “Tutta colpa mia”, in coppia con Fabrizio Feola.

“Questo spettacolo nasce da una mia idea, da una mia storia realistica riportata in chiave comica” dichiara Ianneo, “io e Fabrizio lo stiamo portando in tutta Italia e sta riscuotendo un grande successo e ci sta dando tante soddisfazioni.”

Testimonial e Sponsor

Testimonial della serata sono stati Giada Rallo per Miss Mediterranea, Tullio Massa e Giada Camera per Miss & Mister Baby Napoli. Sponsor ufficiale Hair Lab di Raffaele de Rosa, parrucchiere, via Campana 1d, Marano di Napoli, vincitore dell’edizione 2019 di World Champion Paris.

I premiati

Ai premiati sono state assegnate fasce e attestati di partecipazione. Nella sezione Miss & Mister Baby Napoli, giunta alla 6° edizione, hanno ottenuto la fascia Paulina Anna Javorovska, Anfisa Skliarenko, Veronica Fedosifieva, Louis Thomas Coscione e Jasmine Concilio. Nella sezione Miss Mediterranea, giunta alla 7° edizione, le fasce sono state assegnate a Selesia Di Matteo, Samuela Caridi, Fabiana Salemme, Karina Rosovska, Flora Monte, Eleonora Castaldo, Melissa Valentina Simuulteann, Aida Terrone, Denise Mangiapia e Chiara Primicerio.

Ciro Sommella

“Sono pienamente soddisfatto”, dichiara Carlo Sommella, “Da patron di questo evento posso dichiarare che è stata una serata di grande riscontro, il pubblico si è divertito e si è appassionato nel vedere i giovani protagonisti calcare la passerella con entusiasmo ed emozione. Sono contento e fiero di questi giovanissimi che stanno inseguendo un loro sogno, quello di entrare nel mondo dello show business e del fashion. Sono convinto che chi ha un sogno deve far di tutto per poterlo vedere realizzato”.