Successo per la VI Edizione di Freskissima.

Nuovo successo per Freskissima. L’evento enogastronomico di beneficenza ideato dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus e organizzato con il supporto di grandi chef e pizzaioli campani, porta a casa un nuovo importante risultato: ammontano infatti a 18.000 euro i fondi raccolti con la vendita di oltre 500 biglietti per la Sesta Edizione della manifestazione andata in scena ieri sera al Circolo Nautico Posillipo di Napoli.

Un traguardo sperato da Claudio e Giovanna Zanfagna, fondatori della Onlus Progetto Abbracci che, dopo due anni di fermo imposti dalla pandemia, tornano ad innescare in città circoli virtuosi di solidarietà. Il ricavato della serata verrà infatti devoluto in beneficenza con lo scopo di sostenere due iniziative che vedono protagonisti i bambini: Una parte delle donazioni andrà a sostenere i genitori di due fratellini affetti da disturbi dello spettro autistico per garantire ai piccoli trattamenti e cure mediche specialistiche. A beneficiare della raccolta fondi sarà anche la scuola “Dalla Parte Dei Bambini“ che da oltre trent’anni si impegna sul territorio napoletano per promuovere progetti di inclusione e socializzazione rivolti ai minori in condizioni di disagio”, come ha affermato Rachele Furfaro nel suo intervento nella serata.

Il risultato della serata è stato raggiunto grazie alla partecipazione di volti noti del panorama enogastronomico campano che hanno accolto i presenti con piatti tipici della tradizione partenopea: le pizze di Gino Sorbillo (Pizzeria Sorbillo) di Giuseppe Pignalosa (Le Parùle di Ercolano) di Aniello Falanga (Haccademia di Terzigno) di Pasqualino Rossi (Elite di Alvignano); i primi piatti dei ristoranti Sartù e o’ Cerriglio e ancora le prelibatezze della pescheria La Lanterna e della Latteria Sorrentina Amodio, tutto accompagnato dalla birra artigianale del Birrificio Fratelli Perrella. Per finire i dolci firmati da Pasquale Esposito (Pasqualino Bakery) e Marco Infante (Casa Infante).

La musica di Checco Te dj e la meravigliosa voce di Helen Tezfaghi hanno “costretto” al ballo fino a tardi i partecipanti alla serata tra i quali abbiamo notato Maurizio Marinella, Gigi Cappabianca, Otto Buccafusca con Rossella Della Morte, Peppe Signoriello, Aldo Campagnola, Carlo Goscè con Valeria Caleprico, Gigi Scarselli, Filippo Parisio e tanti altri volti noti.