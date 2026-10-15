Successo per Passione – Racconti di musica napoletana a Bagnoli

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Obiettivo raggiunto. “Passione – Racconti di musica napoletana”, serata-evento firmata dallo scrittore e sceneggiatore Maurizio de Giovanni, ospitata dall’Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli, sold out per l’occasione, ha prodotto i frutti sperati.

In scena, uno spettacolo unico, abbinato a una riuscitissima raccolta fondi, che consentirà la realizzazione del progetto “Viva la Strada” promosso dalla Fondazione Domenico Cirillo e da Pred Ets.

Il progetto Viva la Strada

“Siamo davvero felici di com’è andata la serata, che ci è stata donata amorevolmente da Maurizio De Giovanni accompagnato da artisti incredibili, che insieme hanno dato vita a un repertorio di canzoni napoletane narrate e “cucite” ad hoc grazie alla voce di Marianita Carfora, trasportando il pubblico in una dimensione straordinaria all’insegna di musica e poesia – raccontano entusiasti Ernesto e Paola Cirillo, genitori di Domenico, lo studente diciassettenne investito e ucciso a Napoli mentre attraversava la strada.

15 novembre la manifestazione

Il ricavato dello spettacolo – continuano – sosterrà la prima edizione della corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri, in programma per il 15 novembre (in coincidenza con la Giornata nazionale delle vittime della strada), che partirà proprio dall’Auditorium; ma anche un progetto più articolato sulla sicurezza stradale che, nel 2027, approderà in tante scuole campane”.

Soddisfatto per la buona riuscita dell’evento, che ha visto anche la partecipazione della sassofonista Gabriella Grossi, del chitarrista Carlo Fimiani e del contrabbassista Umberto Lepore, anche il presidente dell’associazione Pred Ets, Simone Esposito, che ha aggiunto: “Gioisco perché la raccolta fondi ha superato l’obiettivo che ci eravamo prefissi, ma siamo ancora agli inizi. Questa è solo la prima tappa di una vera e propria missione, perché “Viva la Strada” è un impegno che puntiamo a rendere strutturale”.