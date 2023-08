Sui Sentieri degli Dei, prossimi appuntamenti ad Agerola Giovanni Caccamo e Il Barbiere di Siviglia

Con Parola martedì 8 fa tappa per il secondo anno consecutivo al festival Agerola Sui Sentieri degli Dei Giovanni Caccamo, il cantautore siciliano scoperto da Franco Battiato. Un dialogo unico tra parole e note attraverso un susseguirsi di brani strumentali, canzoni e letture che, come un intreccio, si fondono gli uni con gli altri. Il tour prende il nome dall’omonimo album, ispirato all’importanza e alla centralità della parola, ed è la trasformazione in concerto tra musica e parole del suo Manifesto del cambiamento, un volume edito da Treccani con la prefazione di papa Francesco, che raccoglie le testimonianze di sessanta giovani sognatori che disegnano un futuro in evoluzione. Una serata che coinvolgerà il pubblico in un dialogo intergenerazionale, durante il quale l’artista sarà affiancato sul palco del parco Colonia Montana dalle voci e registrazioni inedite offline contenute nell’album Parola: Patti Smith, Jesse Paris Smith, Willem Dafoe, Liliana Segre, Aleida Guevara, Andrea Camilleri, Michele Placido, Beppe Fiorello.

Giovanni Caccamo più volte protagonista al Festival di Sanremo, nella categoria big, nel 2016 e nel 2018. Vincitore nella categoria Nuove proposte, premio della critica Mia Martini, premio sala stampa Lucio Dalla, premio E. Luzzati nel 2015. Ha collaborato con Willem Dafoe, Andrea Bocelli, Patti Smith, Lang Lang, Antony and the Johnsons, Franco Battiato, Elisa, Patty Pravo, Liliana Segre, Michele Placido, Carmen Consoli, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Emma, Elodie, Francesca Michielin e tanti altri artisti italiani e internazionali. Nel 2015 presta la sua voce per il corto Disney Pixar Lava, che anticipa il film Inside Out, in duetto con la cantante Malika Ayane. Nel 2016 conduce su Radio2 con Caterina Caselli la trasmissione Nessuno mi può giudicare e pubblica Dialogo con mia madre, il primo romanzo epistolare di Giovanni, edito Rizzoli. A gennaio 2017 viene nominato Ambasciatore Unesco Giovani e a febbraio 2018, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con l’omonimo brano Eterno e il successo di Puoi fidarti di me, canzone tema principale della colonna sonora del film Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi, viene pubblicato il suo terzo album. Il singolo Eterno, ad oggi, ha superato 10 milioni di views e 5 milioni di streaming. Nel 2018, canta per Papa Francesco, durante il Sinodo dei Giovani e rappresenta l’Italia al Festival Pathway to Paris: Earth Day 50, con Michael Stipe, Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Ben Harper e altri. Il concerto, organizzato da Jesse Paris Smith e Rebecca Foon, ha celebrato il 50° anniversario della Giornata della Terra. Nel 2021 esce Parola, il suo quarto album di inediti, con la partecipazione straordinaria di Willem Dafoe, Aleida Guevara, Patti Smith, Liliana Segre, Michele Placido, Beppe Fiorello e una registrazione di Camilleri. L’album è stato vincitore del terzo posto al Premio Tenco. A fine 2022 è autore dell’Agorà del cambiamento, una performance artistica all’interno della Stanza della Segnatura nei Musei Vaticani, sotto il celebre dipinto Scuola di Atene di Raffaello, in cui quindici ragazzi, in rappresentanza delle migliaia partecipanti al progetto Parola ai giovani, hanno condiviso la propria visione di futuro. Il reportage fotografico della performance è stato curato da Marco Anelli, storico fotografo di Marina Abramovic. Dal 2023 è direttore artistico del palinsesto culturale della Fondazione Arnaldo Pomodoro. A maggio pubblica il Manifesto del cambiamento, edito Treccani, con la straordinaria prefazione di Papa Francesco, un volume in cui sessanta giovani disegnano un futuro in evoluzione. All’interno dodici opere inedite di Arnaldo Pomodoro, Emilio Isgrò, Fabrizio Plessi, Ferdinando Scianna, Francesca Cataldi, Giulia Napoleone, Guido Strazza, Mario Ceroli, Maurizio Cattelan, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Jodice e Mimmo Paladino.

Per gli appassionati di lirica mercoledì 9 sempre nel Parco Colonia Montana debutta Il barbiere di Siviglia, celebre opera di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima francese di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Un’edizione a cura del maestro direttore e concertatore Leonardo Quadrini, per la regia di Antonio De Lucia. Composta in poco più di due mesi, rappresentata per la prima volta nel 1816 al Teatro Argentina di Roma, non fu da subito apprezzata dal pubblico, ma nel giro di poco tempo divenne simbolo stesso dell’opera buffa e dello stile rossiniano. La vicenda vede il susseguirsi delle comiche trovate di Figaro, il barbiere e factotum della città, per consentire a Rosina e al Conte d’Almaviva di convolare a nozze a dispetto della volontà di Don Bartolo, tutore della ragazza.

Il barbiere di Siviglia

titolo originale Almaviva, ossia L’inutile precauzione

libretto Cesare Sterbini

su fonti letterarie Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Musica di Gioachino Rossini

prima rappresentazione Roma, Teatro Argentina, 20 febbraio 1816

Rosina Margherita Pugliese

Conte d’Almaviva Rodrigo Trosino

Figaro Carlo Provenzano

Berta Ambra Vespasiani

Don Bartolo Carmine Monaco

Don Basilio Ettore Nova

Fiorello Silvano Paolillo

Ambrogio, servitore di Bartolo Gianfranco Zuccarino

Maestro direttore e concertatore Leonardo Quadrini

regia Antonio De Lucia

assistente alla regia Vincenzo Maria Sarinelli

Orchestra Internazionale della Campania

Coro OPERA Puglia

Maestro del coro Pino Maiorano

Maestro collaboratore Veaceslav Quadrini Ceaicovschi

scenografie e attrezzeria Giuseppe Grasso

responsabile trucco e parrucco Sandra Bartoloni

costumi Arrigo Costumi Milano e Arianna Sartoria Teatrale Corridonia (MC)

parrucche Audello Teatro S.r.l. Torino

calzature Calzature Epoca Milano

Prossimi appuntamenti

GIOVEDÌ 10

Belvedere Parco Corona

GAUDIANO

L’ultimo fiore

VENERDÌ 11

Belvedere Parco Corona

AVINCOLA e SEREPOCAIONTAS

Lattine: la freschezza della nuova pop

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com