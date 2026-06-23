Summerween, la Halloween estiva al Giardino delle Zucche

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Lezioni di astronomia, raccolta di cocomeri tra scheletri e fantasmi, cinema all’aperto, luci soffuse e profumo di mais arrostito.

Sabato 4 luglio dalle 18 a mezzanotte Il Giardino delle Zucche festeggia la seconda edizione del “Summerween”.

A Pignataro Maggiore, nel casertano, si anima sotto le stelle l’Halloween estivo più grande d’Italia ideato da Emily Turino, che dà il via anche alla vendita dei biglietti per la decima edizione del campo di zucche più grande d’Europa, in programma dal 26 settembre.

Con il “Summerween” (termine che è la crasi tra “summer” e “Halloween”, nato nel 2012 dalla serie animata Disney “Gravity Falls”) Emily ha lanciato un nuovo trend: portare l’atmosfera di Halloween nei mesi caldi. Una notte dove i protagonisti sono i “cugini estivi” delle zucche, i cocomeri e in cui l’intero percorso è pensato come un’anticipazione dell’autunno, dove il famoso giardino americano dei Turino, ma nato e cresciuto nel Sud Italia, è in fermento per il prossimo “pumpkin patch”.

Summerween

«Il termine “Summerween”, ormai conosciuto tra gli appassionati del mondo Halloween – spiega Emily – rappresenta quel momento simbolico dell’estate, dopo il solstizio, in cui chi ama l’autunno sente che, in fondo, il ritorno della stagione del cuore, si sta lentamente avvicinando. Ecco perché ho deciso di creare una serata unica in cui l’atmosfera estiva incontra le suggestioni autunnali, dove non mancheranno scheletri e divertimento, e si potranno raccogliere e decorare le angurie».

Non manca lo street food a tema, che racconta l’anima agricola del giardino: fiori di zucca fritti raccolti nel periodo di massima fioritura delle piante, mais dolce arrostito, simbolo delle atmosfere rurali americane, gli “s’mores”, i tipici spuntini Made in USA da preparare sul fuoco, molto popolari nei campeggi, a base di cracker, cioccolata e marshmallow.

Area bambini

Per i bambini è allestita un’area dedicata con giochi, musica e intrattenimento. Tra le scenografie del percorso compariranno anche scheletri intenti a preparare la decima edizione del “Giardino delle Zucche”, in un’atmosfera ironica e cinematografica, che annuncia il lancio online dei biglietti per partecipare al grande evento 2026.