SuoNa winter Festival, dal 14 novembre al 22 dicembre a Casa della Musica, Palapartenope e Città della Scienza. Musica, danza, teatro e workshop.

Torna il SuoNa Festival 2022 con una versione winter, inserita tra le rassegne dell’ampio progetto “Affabulazione”, sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione generale dello Spettacolo del Ministero della Cultura.

Organizzato da Ufficio K, il SuoNa winter Festival proporrà nell’arco di due mesi, da novembre a dicembre 2022, oltre ai consueti concerti anche spettacoli di danza acrobatica e classica, stand-up comedy e corsi di formazione. Confermando il suo carattere multidisciplinare e coinvolgendo nelle sue attività un target giovanile sempre più ampio.

Ad inaugurare gli spettacoli del SuoNa winter 2022, lunedì 14 novembre, sarà il concerto già sold out in prevendita di Paky alla Casa della Musica. Il giovane rapper classe ’99 originario di Secondigliano e cresciuto a Rozzano, ha debuttato a marzo di quest’anno con l’album Salvatore, per Island Records / Universal Music. Un grande successo commerciale, anticipato dai singoli BLAUER, Mama I’m a Criminal e Storie Tristi, che ha esordito in vetta alla Classifica FIMI Album e in meno di tre mesi ha ottenuto un disco di platino con oltre 50mila vendite certificate.

Il secondo appuntamento della rassegna, lunedì 28 novembre, segna l’atteso ritorno dal vivo dei Verdena. La band bergamasca presenterà al Palapartenope il nuovo progetto discografico, “Volevo magia”. Uscito lo scorso 23 settembre su etichetta Capitol Records/Universal Music, questo nuovo lavoro pone fine al lungo periodo di silenzio discografico che durava dal 2015, anno di pubblicazione del progetto in due volumi “Endkadenz”.

Nel cartellone della rassegna partenopea, spazio anche alla danza con la Compagnia FUNA, collettivo di danza acrobatica e aerea in scena il 14 dicembre alla Casa della Musica e a un classico natalizio: Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, coreografie di Tiziana Lanzaro (20 dicembre, Casa della Musica). Per il teatro e la stand-up comedy in scena sempre alla Casa della Musica giovedì 22 dicembre Stefano Rapone. Il 21 dicembre toccherà invece a La Maschera, in concerto al Palapartenope col loro Sotto chi tene core live.

Oltre alla musica e agli spettacoli, la rassegna proporrà anche il corso di formazione “SuoNa LAB“. In sinergia con l’Osservatorio Territoriale Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II verranno organizzati a Città della Scienza workshop e corso di formazione sulle arti dello spettacolo. Con particolare attenzione al settore della promozione territoriale, degli eventi e del music management, attraverso lezioni teoriche e pratiche con professionisti del settore. Il Corso avrà la durata complessiva di 50 ore divise in 10 appuntamenti e accoglierà 20 giovani. Le domande possono essere inviate tramite mail all’indirizzo suona@ufficiok.com con oggetto “Avviso Pubblico CORSO DI FORMAZIONE “SuoNA Lab”, entro il 20 novembre 2022.

I biglietti per assistere agli spettacoli del SuoNa winter Festival sono disponibili sui circuiti Go2 e TicketOne e nei principali punti vendita regionali.

Per informazioni e contatti: Ufficio K, tel.08119313300 – info@ufficiok.com.