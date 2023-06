Supereroe….con il casco! premiazione dei vincitori del contest lunedì 12 in Accademia di Belle Arti.

E’ di Teresa Matrone e Giulia Di Donna studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’opera vincitrice del concorso “Supereroe…con il casco” ideatrici anche del logo, che combina la forma circolare e rotonda del casco a quella di una spirale rappresentativa della “Vita”.

La proclamazione è avvenuta questa mattina nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli alla presenza del Direttore dell’Accademia Renato Lori, il Presidente dell’Associazione Human Wheels Dott. Claudio Bevilacqua, l’Assessore comunale alle Politiche Giovanili e al lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani ed il Consigliere del Comune di Napoli Rosario Palumbo.

L’iniziativa rivolta agli studenti dell’Accademia organizzata dall’Associazione Human Wheels nell’ambito del “Festival Internazionale della Sicurezza stradale Brother on Wheels” ,patrocinato da Comune di Napoli, Regione Campania, Polizia di Stato, CONI, Museo Archeologico Mann, Accademia di Belle Arti di Napoli, Fondazione Santobono-Pausillipon, Ordine degli Psicologi Campania e realizzato con la collaborazione di Croce Rossa Italiana Napoli, Fmi Campania ed altre realtà locali, ha visto gli allievi impegnati nella realizzazione di un’icona/brand image/identità visiva/logotipo/espressione artistica… idonea a caratterizzare il “Supereroe … con il casco!” . Tra le caratteristiche del bando è stato richiesto di ideare un’immagine che potesse restituire i caratteri di unicità, efficacia comunicativa e riconoscibilità a livello nazionale e internazionale del messaggio di sicurezza stradale e guida consapevole da parte di tutti gli utenti della strada.

Dando seguito alle attività iniziate nelle scuole con il progetto di civismo “Supereroe….con il casco!” – al quale hanno partecipato anche gli artisti dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli Chiara Schiattarella, Davide Ginestous, Francesca Russolilllo, Irene Sabbatino, Roberta Campoli, Massimiliano Maffeo e Fabiana Pierro che hanno raccolto stima e riconoscenza per l’impegno prestato – l’Associazione Human Wheels e l’ Accademia proseguiranno a declinare il valore comunicativo dell’Arte come attivatore di civismo nelle prossime due tappe : talk co-organizzato con i partner NANO Film Festival 2023 nella giornata di domani 10 giugno presso il Teatro Nord di Napoli TAN ed in seguito in Piazza del Plebiscito nella giornata di domenica 18 giugno 2023.