SuperJump, 2000 metri quadri di gonfiabili alla Mostra d’Oltremare

Passione gonfiabili. Arriva SuperJUMP, ben 2000 mq di gonfiabili al coperto. Uno tra ii più grandi d’Italia per un super divertimento fino all’11 maggio 2025 a Napoli Fuorigrotta.

I bambini li adorano, perchè rappresentano un senso di libertà assoluta, e i genitori sono tranquilli e felici nel far divertire i figli in sicurezza, soprattutto lontano dalla dipendenza che hanno dagli smartphone.

Si gioca in comitiva, ma anche chi va da solo alla fine riesce a fare nuove amicizie e lanciarsi in simpatiche sfide.

I gonfiabili mettono tutti d’accordo e per questo, nelle loro varie dimensioni e colori, è tutta una gran festa quando questi giganteschi giochi arrivano in città . In alcune località italiane poi ci sono quelli da record.

E’ il caso di Napoli Fuorigrotta dove appunto fino all’11 maggio arriva SuperJUMP. Un tuffo nel divertimento e nel colore, una esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni che potranno saltare da un attrazione all’altra e senza mai scendere a terra.

Divertente e lunghissimo permette scivolate adrenaliniche ma in totale sicurezza.

Ideale anche per feste di compleanno per scatenare l’allegria.

Per prenotazioni presso il sito www.divertimentoincitta.it o presso primafilaticket.it per info 334 8979518. Apertura giovedi – venerdi e lunedi dalle 15 alle 19.30 – sabato e domenica e festivi dalle 10 alle 13 ,e dalle 15 alle 20