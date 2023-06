Swedish Film Goes Capri, la prima serata a Villa San Michele

Partito con successo il film festival Swedish Film Goes Capri a Villa San Michele.

A fare gli onori di casa la soprintendente Kristina Kappelin che ha accolto gli ospiti nella loggia delle sculture con un ricco aperitivo offerto dal Capri Palace Jumeirah. Foto di rito per gli attori e subito dopo l’happening nel meraviglioso giardino ddi Villa San Michele, tutti sulla terrazza panoramica per assistere all’incontro con i protagonisti: la regista del film Primadonna, Marta Savina e gli attori Claudia Gusmano e Dario Aita.

Il programma continua stasera giovedì 22 giugno con la proiezione di The Emigrants, (2021), diretto da Erik Poppe. Sul palcoscenico, a introdurre la rassegna, Kristina Kappelin in compagnia dell’ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund e delle attrici Lucrezia Guidone e Alice Arcuri.

Si continua poi:

Venerdì 23 giugno alle ore 20 la pellicola La cospirazione del Cairo (2022) di Tarik Saleh, premiata al Festival di Cannes con la Palma d’Oro per la migliore sceneggiatura, sarà anticipata da un dibattito tra il regista e l’attore Jacopo Cullin.

Il film è un thriller politico mozzafiato. Adam, il figlio di un pescatore, ottiene una borsa di studio presso la prestigiosa Università di Al-Azhar al Cairo. Quando lo Sheikh Al-Azhar, la massima autorità dell’Islam sunnita, muore improvvisamente, inizia una lotta per il potere: chi diventerà il prossimo Grande Imam? Presso la polizia segreta, all’investigatore Ibrahim è stato ordinato di assicurarsi che sia scelto il candidato che il presidente desidera. Quando il suo informatore all’interno di Al-Azhar viene brutalmente assassinato, Ibrahim ha bisogno di un sostituto, qualcuno senza connessioni o contatti. Adam si adatta perfettamente al ruolo. A dare il volto ai protagonisti Tawfeek Barom e Fares Fares.

Sabato 24 giugno alle ore 20 sarà proiettato il documentario Breaking Social, (2023). La pellicola sarà introdotta da un incontro che vedrà protagonisti il regista Fredrik Gertten e gli attori Nunzia Schiano, Maria Vera Ratti e Christoph Hülsen. Insieme alla direttrice Kristina Kappelin approfondiranno il tema del film: impegnarsi serve.

Tutte le società si basano sull’idea di un contratto sociale. Ci viene detto che se lavoriamo sodo, trattiamo gli altri con rispetto, se seguiamo le regole, saremo ricompensati. Ma poi ci sono i trasgressori delle regole. Coloro che si avvalgono dei paradisi fiscali e ricavano profitti senza restituire nulla alla società.Breaking Social esplora le possibilità di superare ingiustizia e corruzione, accendendo la speranza di cambiamento in positivo, che vivono in ognuno di noi.

La rassegna è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0818371401, mail events@sanmichele.org