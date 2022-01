Tali e Quali, sabato 22 su Rai 1 la terza puntata con Carlo Conti.

Una nuova serata in compagnia della più appassionante sfida musicale del piccolo schermo. Negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma è tutto pronto per il terzo appuntamento con “Tali e Quali” Edizione 2022, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda sabato 22 gennaio dalle 21.25. Sul palco questa settimana vedremo alternarsi grandi nomi della musica nazionale e internazionale: Gianni Morandi, Freddie Mercury, Zucchero, Gaia, Mika, Nino D’Angelo, Jovanotti, Arisa, The Beatles, Gianna Nannini (chi la interpreterà si è “guadagnato il posto” durante la selezione dell’“Ascensore”), mentre sarà onorata la memoria di Augusto Daolio, il leggendario cantante del gruppo dei Nomadi.

Chi si aggiungerà ai finalisti Igor Minerva-Claudio Baglioni e Daniele Quartapelle-Renato Zero che hanno vinto le prime 2 puntate? A Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa il compito di giudicare con attenzione le 11 esibizioni.

Tutti i protagonisti, oltre all’emozione della loro “prima volta”, vivono anche l’esperienza di essere seguiti dal team di grandi professionisti di “Tale e Quale Show”: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

“Tali e Quali” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.