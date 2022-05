Talking flower: riscatto sociale e rigenerazione urbana domenica 15 a Piazza Salvatore di Giacomo a cura di Gesco.

L’installazione di grandi fiori colorati nelle aiuole di Posillipo sarà il cuore dell’iniziativa “Talking flower” promossa dalla cooperativa sociale L’Aquilone Services, con l’associazione Oltre il Giardino e il gruppo di imprese sociali Gesco, in programma domenica 15 maggio 2022 (ore 10/14) a Piazza Salvatore di Giacomo.

Una giornata di festa per riappropriarsi di un luogo di Napoli che, nel corso del tempo, è stato oggetto di incuria e degrado ma che è stato recuperato e reso vivibile grazie al lavoro di due anni svolto dai giardinieri-artisti “sociali” dell’associazione Oltre Il Giardino, sostenuto da molti sponsor locali.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio morale della I Municipalità del Comune di Napoli.

L’evento rientra in un progetto più ampio che unisce rigenerazione degli spazi verdi della città, lavoro sociale, cura delle fragilità e benessere della comunità: i giardinieri “sociali”, infatti, sono perlopiù persone prese in cura dall’Asl Napoli 1 Centro e trovano nella pulizia, nella manutenzione e nell’abbellimento di queste aree, una opportunità di riscatto sociale e di inserimento lavorativo ma, allo stesso tempo, seminano bellezza e promuovono benessere per l’intera collettività.

“Talking flower” è il nome anche della campagna di fundraising, lanciata dalla cooperativa sociale L’Aquilone Services, per promuovere e finanziare eventi artistici pensati per favorire l’inclusione sociale e un senso di cittadinanza attiva e, allo stesso tempo, promuovere la cura e la rigenerazione dei luoghi della città.