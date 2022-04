TEDxNapoliLive 2022, domani in anteprima gratuita al MANN una selezione di talk del TED2022, da Al Gore a JR.

In attesa del TEDxNapoli 2022 – in programma il prossimo 28 maggio al Foqus ai Quartieri Spagnoli sul tema ‘Good times for a change’ – domani, alle 17, al Museo Archeologico di Napoli, sarà possibile vedere in anteprima e commentare insieme una selezione di talk estratti dal TED2022 svoltosi a Vancouver pochi giorni fa. Da Al Gore allo street artist francese JR passando per altri speaker che, insieme a personaggi del calibro di Elon Musk, Bill Gates e Garry Kasparov hanno reso memorabile la line up dell’evento canadese. Per partecipare occorre prenotarsi – gratuitamente – al link https://bit.ly/3LVlklI

Il premio Nobel Al Gore che continua a focalizzare l’attenzione del mondo sulla crisi climatica globale e sull’importanza di uscire da uno stato di paralisi delle decisioni relative alle energie assumendo in prima persona maggiore consapevolezza e un ruolo attivo. Lo street artist francese JR che, dal 2011 – quando ha ricevuto il premio TED che ha spinto il lancio di “Inside Out”, il progetto globale che permette di far stampare e ricevere ritratti di sé e della propria comunità da fissare ai muri per creare un’installazione totale – ha coinvolto più di 450mila persone da 141 Paesi, mostrando come l’arte possa diventare un ponte per permettere alle persone di comunicare. E altri speaker che, insieme a personaggi del calibro di Elon Musk, Bill Gates e Garry Kasparov, hanno reso memorabile la line up del TED2022 “A new era” svoltosi pochi giorni fa a Vancouver, in Canada.

In attesa del TEDxNapoli 2022 – in programma il prossimo 28 maggio al Foqus ai Quartieri Spagnoli sul tema ‘Good times for a change’ – domani, venerdì 22 aprile, alle 17, al Museo Archeologico di Napoli, sarà possibile guardare in anteprima e commentare insieme questi e altri talk estratti proprio dal TED2022.

Il team partenopeo ha, infatti, organizzato al MANN – main partner della manifestazione – il TEDxNapoliLive, un evento gratuito che consente la visione in anteprima di una selezione di conferenze del format americano in corso prima ancora che vengano rese disponibili agli appassionati di tutto il mondo.

Per partecipare occorrerà prenotare il proprio posto gratuitamente al link https://bit.ly/3LVlklI. La registrazione dei partecipanti è prevista per le ore 16.30. L’evento non prevede, dunque, speaker dal vivo, ma la proiezione dei talk in lingua inglese con sottotitoli in inglese o in italiano, ove disponibili. Non sarà presente la traduzione simultanea.

L’incontro è realizzato nel rispetto delle norme di prevenzione COVID-19. Per accedere è necessario esibire il green pass rafforzato e indossare mascherina ffp2.

COS’È TEDxLive?

TEDxLive è stato creato per poter rendere ancora più accessibili le conferenze TED: si tratta di eventi locali, dove pubblico e team si uniscono davanti ad una selezione di talk tratti dalle conferenze dell’evento TED in corso.

L’evento TED2022 “A new era” ha avuto luogo dal 10 al 14 aprile a Vancouver e ai licenziatari TEDx viene offerta la possibilità di assistere in anteprima assoluta ad una selezione di talk.

DOVE: MANN, Museo Archeologico di Napoli

QUANDO: Venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 17

COME: Prenota il tuo posto a questo link (evento gratuito): https://bit.ly/3LVlklI

Info:

Sito: www.tedxnapoli.com

Facebook: www.facebook.com/TEDxNapoli

Twitter: https://twitter.com/TEDxNapoli

Instagram: https://instagram.com/tedxnapoli/

Riotstudio: www.riotstudio.it

Telefono: +39 081 19522929;

E-Mail: info@tedxnapoli.com