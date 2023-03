Tempi Supplementari, il film di Corrado Ardone mercoledì 5 al The Space Cinema.

Mercoledì 5 aprile 2023 ore 17:30, nella sala 8 di The Space Cinema, a Napoli in Viale giochi del Mediterraneo, sarà presentato il film “Tempi Supplementari” in presenza del cast artistico: Corrado Ardone, Massimo Peluso, Simona Tammaro, Gigio Morra, Marzio Honorato, Noemi Gherrero, Alessandro Manna e Giuseppe Pirozzi.

Dopo il grande successo di “Sodoma, l’altra faccia di Gomorra”, cult movie su YouTube con oltre 1.300.000 visualizzazioni, l’autore e regista Corrado Ardone, nell’ambito del progetto “Cinema Sociale, la cultura ci rende umani”, presenterà il suo nuovo film “Tempi Supplementari”, prodotto dalla Maxima Film di Marzio Honorato e Germano Bellavia e dalla Angel MGP Production.

Il film, surreale, grottesco, drammatico, che narra di povertà educativa e di sentimenti, stimolando la riflessione sulla seconda possibilità che ognuno merita nella vita, ha ottenuto il riconoscimento Cinema d’Essai, ha partecipato ed è iscritto a diversi festival cinematografici in Italia e all’estero: Francia, Lussemburgo, Stati Uniti, ed è in concorso ai David di Donatello 2023.