Tenda dei Ministri Volontari di Scientology a Napoli

Venerdì 1 novembre, alle 15, in piazza Giovanni Leone sarà inaugurata la tenda dei Ministri Volontari di Scientology, per la prima volta a Napoli.

Napoli è la prima tappa italiana del tour europeo 2024-2025 della tenda gialla che in passato è stata ospitata nelle piazze di molte città italiane e del mondo.

In questi giorni la tenda è stata già visitata da centinaia di napoletani che hanno gradito la sua presenza e, soprattutto, quello che essa ha da offrire loro.

I Ministri Volontari di Scientology sono persone che si impegnano nell’aiutare individualmente chiunque lo voglia, tuttavia sono più noti soprattutto per i loro interventi in occasione di calamità.

Nella tenda, la cui entrata è libera, è possibile visionare pannelli descrittivi e video che forniscono conoscenza su:

come risolvere i conflitti,

migliorare la comunicazione,

come risolvere le difficoltà di studio,

soluzioni per un ambiente pericoloso,

come affrontare il lavoro,

come aiutare una persona che ha problemi con la droga

some aiutare qualcuno a riprendersi più velocemente da ferite e incidenti

Come recita il motto ben visibile sulla tenda, non importa quanto grande sia il problema, qualcosa si può fare.

L’appuntamento è per oggi alle 15, in Piazza Giovanni Leone, per la cerimonia del taglio del nastro alla quale tutti sono invitati.