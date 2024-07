Terzigno, passeggiata con Luna piena, yoga e musica all’aperto domenica 21

Domenica 21 Luglio 2024, alle ore 21, appuntamento a Terzigno, nel cosiddetto “Bosco Lavarella”, per l’attività di meditazione con luna piena arricchita da una performance musicale dal vivo e da un aperitivo organizzata dall’associazione ambientale Terzigno Verde.

Il punto di incontro sarà in prossimità della pizzeria “Il Rifugio” in Via Zabatta a Terzigno: una volta parcheggiata l’auto in Via Avini II Tratto, si percorrerà a piedi un suggestivo e breve percorso, adatto a tutti, che condurrà a uno spazio dove si terranno le attività in programma.

Si consiglia ai partecipanti di venire muniti di zaino con un tappetino o un telo mare. Consigliata anche una piccola torcia (va bene anche quella del telefonino, in tal caso ricordarsi di metterlo in carica).

Per partecipare, è necessario prenotare ai numeri 3934577654 (Francesco) o 3421976757 (Rosaria) anche attraverso WhatsApp.

Per ulteriori aggiornamenti sull’evento, si consiglia di seguire Terzigno Verde attraverso i canali social dell’associazione (Facebook e Instagram).