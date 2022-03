‘The Batman’, il cavaliere oscuro di Gotham city arriva sugli schermi The Space Cinema in lingua originale.

In contemporanea con l’uscita ufficiale nelle sale italiane The Space Cinema propone la proiezione di ‘The Batman’, il film ispirato dal fumetto di Batman ‘The Long Halloween’ e decimo lungometraggio del DC Extended Universe, in lingua originale.

Il film ‘The Batman’, co-scritto e diretto da Matt Reeves, vede Bruce Wayne vestire già da tempo i panni di Batman: il protagonista ha già affrontato criminali, superato l’assassinio dei propri genitori ed è diventato un punto di riferimento per la polizia di Gotham City. All’improvviso un nuovo nemico inizia a seminare il panico in città con l’obiettivo di uccidere il vigilante mascherato di Gotham: tra indovinelli, inganni ed enigmi sulla famiglia Wayne Batman potrà fare affidamento solo sul fidato maggiordomo Alfred (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Per la prima volta il cavaliere oscuro si troverà a dover affrontare la sua oscurità interiore e discendere nelle profondità della città per cercare informazioni sul criminale che sta mettendo in ginocchio la corrotta Gotham City. Qui incontrerà una serie di personaggi interessanti: come Catwoman (Zoë Kravitz), Pinguino (Colin Farrell) e il Boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro); le indagini porteranno il protagonista a scoprire delle verità nascoste sulla sua famiglia ma per avere giustizia e compiere la sua vendetta Batman si vedrà costretto a stringere alleanze inaspettate.

I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco). Per conoscere la programmazione di ‘The Batman’ e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice