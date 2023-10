“The emotions” di Maison Signore: successo per il fashion show di presentazione delle nuove collezioni 2024 di abiti da sposa

Grande successo per “the EMOTIONS”, il cocktail party con fashion show organizzato da Maison Signore nella suggestiva location del proprio Atelier in via Calabritto 20 a Napoli, per presentare le nuove collezioni 2024.

Anche l’abito da sposa è sempre più soggetto alle tendenze della moda: il team di stilisti di Maison Signore, guidato da specialisti del settore alla ricerca continua di innovazioni, ha disegnato e realizzato 5 nuove diverse collezioni in maniera da soddisfare qualsiasi esigenza delle diverse tipologie di spose, da quella romantica a quella iper raffinata, da quella dinamica a quella minimal e così via.

Un folto pubblico composto da influencer, esponenti del mondo della moda, della cultura, dell’imprenditoria e delle professioni, oltre agli affezionati clienti di sempre di Maison Signore, ha avuto così modo di ammirare le collezioni “Isabella”, “Sofia”, “Victoria”, “Helena” e la novità assoluta realizzata in collaborazione con Kleinfeld a New York, dove le creazioni della Maison guidata da Gino Signore sono molto apprezzate, così come anche a Parigi, Dubai e in altri Paesi stranieri

Una delle collezioni, “Helena”, realizzata secondo il concetto “mix and match”, è composta da 60 pezzi che possono essere abbinati in varie maniere per i diversi momenti post-cerimonia della giornata, dalla giacca al top e dal coprispalla al pantalone, divertendosi a ricreare il proprio look senza dover cambiare necessariamente e completamente abito.

Partner dell’evento “the Emotions” sono stati Sire (catering), Idola (parrucchieri), Francesca Pennello (make up artist) e Angelo Belvedere (foto), Valerio Taglialatela (Weddingplanner), Vincenzo Ciriello (Flower Design), Studio Project (Light Design).