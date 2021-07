Ti Porto Fuori, tour virtuale allo Zoo di Napoli per i bambini del Pausilipon.

Divulgare gioia, far fiorire sorrisi, elargire cure per l’anima. Questi gli obiettivi di un progetto d’amore, Ti Porto Fuori, che ha visto come protagonisti i bambini ricoveranti presso l’ORN Santobono Pausilipon, presidio Ospedaliero Pausilipon, incluso il reparto di radioterapia pediatrica del AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. A loro è stata data la possibilità di un tour virtuale, in real time, dello Zoo di Napoli. Una macchina organizzativa impressionante, tra tecnici, videomaker, operatori del suono, guide turistiche, volontari, si è adoperata muovendosi all’unisono per regalare ai bambini una manciata di normalità e al contempo uscire dalla loro routine tra le corsie del reparto.

Il progetto, finanziato dall’associazione Open onlus, è stato orchestrato e coordinato da Ara Luxury Events Napoli, da sempre impegnata anche nell’organizzazione di eventi con utilità sociale. Grande plauso va allo Zoo di Napoli per aver aperto gratuitamente i suoi spazi per la realizzazione del tour, interamente girato nel backstage, a diretto contatto con le star dello zoo: gli animali!

«Quando nel 2013 i proprietari dello Zoo di Napoli hanno deciso di ripristinare la struttura – racconta Peppe Viola, direttore dello Zoo – lo hanno fatto per recuperare un pezzo della storia che è appartenuto a ogni bambino della città. Pensare che ci siano bambini di 5 anni che non possono vedere un leone o una giraffa da vicino fa male al cuore. Con questa esperienza ci siamo riusciti ed è stato bellissimo anche per noi vivere e condividere le loro emozioni».

Sono state messe a disposizione del progetto anche le risorse umane, senza le quali il tour non sarebbe stato possibile. Stiamo parlando della guida ambientale escursionistica di Camminamente Trekking, Viaggi e visite guidate, che ha introdotto i piccoli visitatori nel mondo degli animali. Il supporto e la totale disponibilità del personale dello Zoo di Napoli è stato un regalo prezioso. Per non parlare dell’amorevole dedizione mostrata dai volontari.

«Sono stata contattata dalla Luxury Event – racconta Fiorella Saggese, curatore dello Zoo – per costruire insieme una visita completa degli ospiti del parco per i bambini ricoverati. L’idea era di creare un’esperienza immersiva, che portasse i bambini tra i nostri viali, soffermandosi su quegli animali che attirano maggiormente la fantasia dei piccoli: elefanti, ippopotami, giraffe».

Si è pensato di creare qualcosa di speciale per loro, girando dietro le quinte, laddove hanno accesso solo i keeper. Questo per ottenere riprese più emozionanti e significative, oltre che per dare ai bambini un’idea dell’interazione che c’è tra personale e animali.

«Il regalo più bello che abbiamo ricevuto – prosegue la Saggese – è stato sapere di essere riusciti a far sorridere i bambini. Ci siamo resi conto che stavamo passando un bel messaggio: animali felici che trasmettono serenità ai bambini!»



Tutti insieme per un sorriso, per costruire ponti di solidarietà che aiutano a superare momenti di sfiducia e sconforto. Un esempio di immensa grandezza d’animo e sensibilità verso una realtà che esiste e va sostenuta.

Un progetto questo che andrebbe emulato, copiato, diffuso. L’invito è a quanti godono della possibilità di avere strutture ricreative che possano fungere da sprono alla fantasia e alla gioia di questi piccoli eroi, a contattare la Luxury Events di Napoli per provare insieme a donare altri sorrisi!

Si ringrazia: il proprietario dello Zoo di Napoli Francesco Floro Flores, il direttore generale Giuseppe Viola, il curatore zoologico Fiorella Saggese, il direttore marketing Pasquale D’Alessandro e tutti i keeper che hanno aperto le porte dei backstage dello Zoo per la realizzazione delle meravigliose riprese ravvicinate eseguite in cooperazione con la guida ambientale escursionistica Mimmo Licciardiallo e il video operatore Raffaele Silvestri.

Info e contatti: rosabenincasa85@gmail.com – cell. 335 8394720