Ti Sposo, il gran finale questo weekend

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Dopo il grande successo della prima settimana, ritorna, dal 9 all’11 ottobre 2026, “TI SPOSO”, il prestigioso salone campano dell’alta moda sposi, ideato e organizzato da “Luxury Rooms Mirosa”, giunto alla sua quindicesima edizione.

La kermesse, considerata tra gli appuntamenti più attesi in Campania nel mondo dell’industria del matrimonio, si sta svolgendo nell’Area parcheggio lato Nord del Centro Commerciale La Cartiera di Pompei, con ingresso libero e parcheggio gratis.

L’evento

L’evento, condotto dalla brava, elegante e spigliata Edda Cioffi, è stato inaugurato, lo scorso sabato 3 ottobre 2026, dal sindaco di Pompei, il dott. Giuseppe Tortora, che ha tagliato il nastro e ha gustato un’ottima torta realizzata dalla pasticceria “Santuario” – Gran Caffè di Pompei dal 1871”.

Di seguito, l’intervento a sorpresa dell’influencer Rita De Crescenzo, che ha fatto il giro per gli stand e si è intrattenuta con la stampa, la performance, originale e romantica, dell’hairstylist Domenico Visone, che ha avuto una testimonial d’eccezione, l’attrice Manuela Arcuri, trasformata, per l’occasione, in una nobile matrona pompeiana e il Defilé Infinity by Rita Creazioni.

Si è proseguito, domenica 4 ottobre 2026, con altre sfilate e il live della star neomelodica Giusy Attanasio, che ha proposto i suoi maggiori successi e ha infiammato il numeroso pubblico presente. La Fiera dedicata al Mondo Wedding e alle Aziende del Settore, che comprende oltre 50 espositori, distribuiti all’interno di una tendo-struttura di 3.500 mq, prosegue venerdì 9 ottobre con consigli a chi sta preparando il necessario per il proprio giorno speciale, per conoscere tutto quello che ruota intorno al magico e favoloso mondo del wedding.

Sabato 10 e domenica 11

Sabato 10 ottobre è prevista una sfilata collettiva di tre stilisti e sarà gradito ospite il big neomelodico Marco Calone con le sue hit e la sua professionalità. Gran finale domenica 11 ottobre 2026 con la wedding Erika Morgera come madrina, alle ore 19.00, che dispenserà consigli preziosi per il giorno del sì, alle ore 20.00, con il Defilé dell’Atelier Yamè e il live de “I Soul Food Vocalist”, alle ore 21.00, reduci da successi internazionali.

Vinci un matrimonio

Pezzo forte anche di questa edizione il gradito format “Vinci un matrimonio”, un mega concorso che mette a disposizione delle future coppie di sposi, la possibilità di vincere fino a 25.000€ da spendere in servizi per il giorno del sì.

La coppia vincitrice verrà estratta il giorno di chiusura di “Ti Sposo”, domenica 11 ottobre 2026, subito dopo la sfilata, l’abito da sposa messo in palio sarà dell’atelier Anita Sposi. Durante i giorni della Fiera il pubblico potrà esplorare le nuove tendenze del mondo del wedding 2026/2027: organizzatori di matrimoni, decorazioni, catering, partecipazioni, ville per cerimonie, auto di lusso, bomboniere, confetti, dolci, make-up, acconciature, fotografi, arredamento, mete per il viaggio di nozze e consulenze gratuite. Gli orari d’ingresso: il venerdì dalle 18.00 alle 22.30, mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 22.00.