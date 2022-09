To BE Too, collezione autunno-inverno 22-23.

To BE Too, brand prodotto e distribuito dal Gruppo Casillo, presenta la collezione Autunno Inverno 22-23. Una ventata di aria fresca, una brezza leggera che attraverso i toni caldi e delicati del cioccolato, vaniglia e latte colora la stagione del Back To School per una collezione moderna e romantica a misura di bambina.

I capi spaziano da look grintosi e sportivi e ad outfit bon ton e super fashion. Tulle, piume e lurex sono abbinati a tessuti daily come denim e maglia per un effetto sporty chic, da sempre tratto distintivo del brand.

La palette colori comprende nuance delicate come bianco latte, beige e rosa a contrasto con i toni accessi del fucsia, turchese e arancio, uno stile casual che non passa inosservato.

Tra le importanti novità della collezione Autunno Inverno 22-23, To be Too propone una capsule esclusiva, interamente Made In Italy, realizzata in collaborazione con Charlotte M., content creator, Youtuber e TikToker italiana che a soli 14 anni ha un suo brand di successo e vanta una community digitale di oltre un milione di followers. Giovane, ironica e alla moda, con la passione per la recitazione, la musica, il ballo, il canto, la scrittura e una vena artistica unica nel suo genere, Charlotte M. è una delle teenager talentuose più giovani in rapida ascesa nel mondo social e più in generale in campo artistico, letterario e musicale.

La sua popolarità è in arrestabile e grazie al suo modo semplice e diretto ha conquistato rapidamente il cuore dei suoi coetanei e quello di To be Too, con cui ha realizzato una capsule che rispecchia a pieno il suo stile. I look riportano gli elementi iconici e rappresentativi scelti e disegnati da Charlotte come l’immancabile fenicottero rosa presente sui tre capi disegnati da lei proprio per il brand. Un look sportivo e d’impatto che riporta la firma di Charlotte sulla maglia cropped, sulla felpa e sul jogger realizzati in tre diverse colorazioni: bianco, turchese e rosa.

La collezione Autunno Inverno 22-23 di To be Too si divide tra la collezione Baby, disponibile da 3 a 8 anni e la collezione Junior, dedicata alle teenager, e disponibile da 9 a 16 anni sul nuovo sito del brand.

https://www.tobetoo.it/2-home

https://www.instagram.com/tobetooofficial/

https://www.instagram.com/charlotte_m_29/

Il Gruppo Casillo è una realtà imprenditoriale dedicata esclusivamente all’universo kids e junior che, da più di trent’anni, interpreta i gusti e le esigenze dei bambini da 0 ai 16 anni, attraverso la realizzazione di collezioni innovative, in cui fantasia, praticità e stile sono miscelati con creatività ed esperienza.