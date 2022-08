Tommaso Paradiso approda all’Arena dei Pini con il suo “TOMMY SUMMER TOUR 2022”

di Sara Esposito – In questo agosto campano rovente Tommaso Paradiso approda all’Arena dei Pini per un concerto andato rapidamente sold out.

La scaletta del Tommy Summer Tour 2022 come promesso ha fatto cantare a squarciagola dall’inizio alla fine dello show, per festeggiare l’arrivo di un’estate – la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso – in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente, dopo un periodo estremamente complicato per la musica live e non solo, a essere protagonisti. Durante la performance infatti si sono alternati tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), fino ad arrivare ai recenti Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), da Space Cowboy.

L’album di debutto solista Space Cowboy, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.) è un disco dal sound analogico, che rivela due ispirazioni importanti per l’artista sintetizzate nel titolo: da un lato il legame con la terra, la concretezza, la natura, a cui si unisce una sfera sognante, onirica, che vaga tra le stelle e lo spazio: “Sono solo un vaccaro che ama guardare il cielo. Sono solo uno “Space Cowboy”. Alla pubblicazione è seguito lo Space Cowboy Tour che dal 25 marzo al 4 maggio ha portato i nuovi brani nei teatri italiani.

Tra le varie canzoni proposte durante lo show, anche Piove in discoteca uscita il 27 maggio e primo inedito dopo la pubblicazione del nuovo disco; il brano scritto da Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati, per restare in tema anche geograficamente, soltanto dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana.

L’artista ha sicuramente soddisfatto tutto il pubblico con quasi due ore di spettacolo puro, nel quale hanno avuto spazio scambi di battute con la band, sorprese e momenti inattesi.

Qualche esempio? Tra i vari: l’invito sul palco di alcune sue fan che hanno ballato e cantato incredule con l’ex leader dei Thegiornalisti, che ha approfittato del momento per esortare la folla a godersi il momento, non attraverso uno schermo (i cellulari dei presenti riprendevano tutto, come di solito accade) ma essendo presenti con mente e corpo allo spettacolo e dulcis in fundo, addirittura una proposta di matrimonio live…

Il palco strutturato scenograficamente come un tipico lido italiano ha il sapore del mare e dell’estate. Durante lo show si sono alternati brani più e meno recenti, alcuni da ballare scatenandosi altri più introspettivi con cui emozionarsi, resi ancor più coinvolgenti da un pubblico entusiasta e appassionato che ha cantato a gran voce e letteralmente a perdifiato. L’evento si è concluso con il classico bis reclamato dal pubblico in cui Paradiso ha esordito con Completamente (triplo platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Un concerto che sicuramente resterà ben impresso nella memoria dei fan campani dell’artista, che sono accorsi numerosi a rendere omaggio al loro beniamino con tutto il calore e trasporto tipico del South Italy.

Il TOMMY SUMMER TOUR 2022, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, dopo la data sold out appena conclusasi all’Arena dei Pini, proseguirà fino al 30 del mese in varie città italiane:

Mercoledì 3 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Martedì 23 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico – SOLD OUT

Sabato 27 agosto 2022 || Agrigento @ Teatro della Valle dei Templi

Martedì 30 agosto 2022 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela