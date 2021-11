Torna Aestetica, da sabato 6 a lunedì 8 alla Mostra d’Oltremare la fiera del beauty e del wellness.

6 – 7 – 8 Novembre Mostra d’Oltremare Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 – Napoli Orari di apertura al pubblico:

Sabato 6: ore 10.00 – 20.00

Domenica 7: ore 10.00 – 20.00

Lunedì 8: ore 10.00 – 18.00

La XXIV edizione di Aestetica, il salone mediterraneo dei professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura, si svolgerà dal 6 all’8 novembre 2021, all’interno della consueta location della Mostra d’Oltremare.

Quest’anno nella campagna di Aestetica intendiamo utilizzare la bellezza e ogni trattamento come un rimedio suppletivo per combattere anche psicologicamente i postumi del COVID, la bellezza come antidoto naturale. STOP alle mascherine, SÌ alle maschere di bellezza!

Centonovanta aziende con cinquecento marchi esposti sono i protagonisti di Aestetica. Le società leader del settore beauty, italiane e straniere, investono nel Salone per affermarsi sul mercato, per accrescere il fatturato e presentare in anteprima nuovi prodotti, confermando che lo “strumento fiera” è indispensabile.

Gli espositori

I marchi

Acquista Subito Arruolati anche tu! Partecipa alla XXIV di Aestetica. Il salone Mediterraneo dei professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura vi aspetta il 6-7-8 Novembre.