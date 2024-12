Torna il Camposano Buskers Festival

- pubblicità -

Camposano, si prepara ad accogliere il 28 e 29 Dicembre, la seconda edizione del Camposano Buskers Festival, all’interno della rassegna “Camposano Magic Light Festival”, con il Patrocinio del Comune di Camposano e della Città Metropolitana di Napoli, lo stesso, inserito nel cartellone degli eventi della Città Metropolitana, un evento unico che promette di regalare emozioni indimenticabili durante le festività natalizie. Dopo il grande successo della prima edizione, la magia degli artisti di strada torna protagonista, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Il festival degli artisti di strada, si svolgerà nel cuore di Camposano (Na), che per due serate straordinarie si trasformerà in un luogo di meraviglia e incanto.

Spettacoli mozzafiato: Artisti di strada, giocolieri, acrobati e musicisti pronti a stupire grandi e piccini con performance spettacolari e cariche di emozione.

Street food: Un viaggio gastronomico tra vari sapori, un mix di tradizioni e modernità, per deliziare il palato di tutti e vivere un’esperienza a 360 gradi.

Atmosfera magica: La città sarà avvolta in un’atmosfera unica, ideale per trascorrere momenti di festa insieme a famiglia e amici.

Il Camposano Buskers Festival non è solo un evento: è un’occasione per vivere il Natale in modo speciale, riscoprendo il fascino dell’arte di strada e immergendosi nella magia delle festività. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte, la musica, il buon cibo e il divertimento.

L’ingresso è libero, a partire dalle 19:30.

A firmare anche quest’anno la Direzione Artistica di questo grande evento è il giornalista, project ed event manager Donato Alfani, dove va il mio grazie per la realizzazione di questo unico ed esclusivo Festival al Sindaco di Camposano On. Francesco Barbato ed all’Assessore agli eventi, Cultura e Spettacolo Tommaso De Capua.

Non mancare! Il Camposano Buskers Festival ti aspetta per regalarti emozioni indimenticabili.

Seguite il Camposano Buskers Festival, attraverso i propri canali social (Facebook e Instagram), per restare sempre aggiornati.