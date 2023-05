Torna il Pellegrinaggio Diocesano a Pompei dell’Arcidiocesi di Sorrento Castellammare.

“Il pellegrinaggio diocesano a Pompei è molto sentito nella nostra Chiesa diocesana: tanti uomini e donne, di ogni età, vi partecipano con gioia. Camminare pregando, di notte, aspettando l’alba: ecco una bella descrizione del Popolo di Dio, di cui facciamo esperienza ogni anno con stupore e gratitudine. In questo tempo in cui Papa Francesco ha chiesto a tutte le Chiese che sono in Italia di mettersi in “cammino sinodale”, siamo chiamati anche noi a riscoprire la necessità di aprirci a chi ci sta accanto, per ascoltare ogni persona e insieme lasciarci guidare dallo Spirito. Dalla Vergine Maria, che invochiamo a Pompei sotto il titolo di Beata Vergine del Rosario, impariamo a fidarci di Dio senza perdere mai la speranza” – Mons.Alfano.