Torna il pranzo solidale “Stop Hunger” a sostegno della Caritas

Si è tenuta presso la parrocchia di S. Vitale di Fuorigrotta la seconda edizione del pranzo solidale organizzato da Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, in collaborazione con la Caritas Interparrocchiale e la X Municipalità di Napoli.

L’evento, che rientra nelle iniziative di volontariato “Stop Hunger”, ha visto i collaboratori del contro cottura Sodexo impegnati nella preparazione e somministrazione di uno speciale menu di Natale per le oltre 100 persone in difficoltà che hanno riempito la navata della chiesa, allestita per l’occasione come sala conviviale.

Sodexo, gestore per la X Municipalità del servizio di refezione scolastica, ha servito un menu pensato per essere inclusivo anche per persone di culture differenti, composto dalle seguenti portate:

antipasto di salumi e formaggi (in alternativa fesa di tacchino e formaggio primo sale)

gnocchi alla sorrentina con ragù di bovino

bocconcini di bovino con patate e piselli

clementine

pandoro e panettone

acqua, bibite e pane

Il sostegno alla comunità locale si è concretizzato inoltre nella donazione di 1,5 tonnellate di derrate alimentari destinate all’utenza della Caritas Interparrocchiale, Caritas di Parco San Paolo, Caritas della Loggetta, Caritas Sacri Cuori e Caritas Maria SS Desolata.

Questo importante risultato è stato possibile grazie al generoso contributo di fornitori come Apple e Apple, ICCA, Murri, Orogel e Panificio IPT che, insieme a Sodexo, hanno donato:

prodotti ortofrutticoli freschi

prodotti lattiero-caseari

verdura e prodotti gelo

pasta e riso

passata di pomodoro

latte intero bio

olio extravergine di oliva

pane e prodotti da forno

“In un periodo di grandi difficoltà per le famiglie, queste iniziative di solidarietà a sostegno delle persone che hanno di meno, rappresentano la vicinanza delle amministrazioni verso la comunità” – dichiara Carmine Sangiovanni, Presidente della X Municipalità.

“Siamo felici di replicare questa iniziativa alla quale teniamo fermamente – aggiunge Andrea Biagiotti, Direttore Regionale di Sodexo Italia – Come azienda ci adoperiamo per poter avere un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo quotidianamente e vogliamo farlo attraverso gesti concreti, che possano realmente fare la differenza. La collaborazione con il Comune di Napoli attraverso la X Municipalità a sostegno della Caritas è un esempio virtuoso di questo impegno che rende tutti noi orgogliosi e desiderosi di continuare su questo percorso che ci auguriamo di replicare nuovamente, magari anche oltre l’occasione data delle festività natalizie”.