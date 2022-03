Torna Il Salone delle Meraviglie di Federico Fashion Style su Real Time.

Federico Fashion style torna martedì 1 marzo, con due imperdibili episodi del Salone delle Meraviglie 5, che anche in questa edizione si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della rete. Il programma cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time con il tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10. Amatissimo dai social, ma anche dai salotti televisivi Federico è sempre più confidente delle sue clienti VIP e NIP, che si affidano a lui non solo per rivoluzionare il look. Il celebre parrucchiere delle star si destreggia ogni giorno alle prese con le richieste delle sue clienti, sempre un po’ speciali, portandoci anche questa settimana nei suoi saloni di bellezza. Gli impegni in questa stagione si sono moltiplicati, vedremo Federico alle prese con tante novità: il nuovo salone di Napoli con le sue veraci clienti e i lavori del nuovo salone di Anzio, a cui il nostro amato hairstyle tiene moltissimo.

Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: è una giornata speciale per Federico, deve prendere una decisione importante per il suo futuro, il colore del nuovo salone. Intanto arriva la prima cliente della giornata: Franca, una donna molto colorata e stravagante, appassionata di filosofie alternative e soprattutto di vite passate. A riportare un po’ di normalità ci pensa Giada, pasticcera che desidera cambiare look a seguito di delusioni amorose e che prende Federico per la gola portandogli in dono meravigliosi dolci. Due donne molto diverse tra loro, ma entrambe esigenti. Cosa inventerà Federico per stupirle? Quando la giornata di lavoro giunge al termine, Federico ancora non ha preso la decisione più importante: dovrà portare la piccola Sophie a mangiare un gelato per avere l’illuminazione che aspettava. Nel secondo episodio, in onda questa settimana: al salone di Napoli la giornata parte nel peggiore dei modi per Federico: Sophie Maelle si rifiuta di salutarlo per telefono, reclama il suo papà ad Anzio. Federico si rattrista, ma le clienti lo attendono. Tra queste Maria Dina, una sofisticata signora napoletana di 84 anni desiderosa di cambiamento, e Antonella, un’insegnante di balli caraibici insoddisfatta del suo biondo. Intanto ad Anzio anche Tatiana e Patrizia lamentano la mancanza di Federico e così decidono di immortalarlo in un ritratto coinvolgendo Sophie Maelle. Quando la piccola a fine giornata mostra l’opera al papà in videochiamata, Federico si commuove.

Il programma in onda su Real Time (Canale 31) è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti per Discovery Italia. Per non perdere tutte le storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti non resta che sintonizzarvi su Real Time ogni martedì dalle 22.40. “Il Salone delle meraviglie” è disponibile anche in streaming su Discovery+.