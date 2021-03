Torna il Salone delle Meraviglie martedì 9 su Real Time.

Il Salone delle Meraviglie 4 torna martedì 9 marzo su Real Time, con due nuovi imperdibili appuntamenti, alle 22:40 e alle 23:10. Federico Fashion Style ci apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio e il nuovo prestigioso negozio presso la Rinascente di Roma, dove scopriremo le nuove acconciature e tutte le sfavillanti novità che l’hairstylist più famoso della tv ha in serbo per le sue clienti, NIP e VIP. Gli argomenti del giorno saranno: “Tutto un corri corri..” e “Bella di papà”. Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: c’è bisogno di relax e il nostro hair-stylist ha deciso di prendersi la mattinata libera per stare con la sua famiglia, ma una chiamata imprevista lo costringe a correre da una sposa. Cosa sarà successo? Intanto, in salone lo aspettano Teresa e Monica, due sorelle pugliesi molto simpatiche, che hanno assolutamente bisogno del suo magico tocco, mentre Alessia e Miriam si divertono a ricordare i loro matrimoni. Nel secondo episodio: risveglio insolito per il nostro amato Federico che, ha inaspettatamente deciso di andare a correre. E fa bene a curare la forma, perché avrà il suo bel da fare in Rinascente tra Susan, donna inglese alla ricerca di un nuovo stile, e l’indomabile capigliatura riccia di Cristiana. E, come se non bastasse, dovrà tenere a bada sua mamma e Letizia, che hanno deciso di affidare la piccola Sophie a una babysitter, ma lui non ne vuole proprio sapere. Chi la spunterà? Il programma ormai cult di Real Time è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti fondata da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Per non perdere tutte le storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti non resta che sintonizzarci su Real Time ogni martedì dalle 22.40.

