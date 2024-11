Torna la Fiera del Vintage all’A1 Expo

- pubblicità -

Sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, dalle 10:00 alle 20:00, si terrà la XVII edizione di Fiera del Vintage, l’ultima per il 2024.

Un appuntamento che si ripete 4 volte l’anno e che riunisce nel quartiere fieristico di San Marco Evangelista appassionati, collezionisti, amatori e curiosi.

Sono oltre 300 gli stand suddivisi per categoria: dal salone dell’antiquariato alle gallerie d’arte contemporanee, passando per l’abbigliamento, gli immancabili vinili, il modernariato, la mitica rigatteria, giocattoli d’epoca, retrogames e tanto altro ancora.

Fiera del Vintage è una caccia al tesoro, alla ricerca del pezzo introvabile a buon mercato, un evento che strizza l’occhio alla sostenibilità attraverso il riuso degli indumenti usati e degli oggetti chiusi per decenni nelle scatole delle cantine ma che, come per magia, ritornano in auge, alla moda e, grazie all’usura del tempo, ancora più originali e trendy.

Ma Fiera del Vintage è anche musica e coinvolgimento a 360 gradi grazie al DJ set di Enzo Rossi e all’atmosfera coinvolgente a ritmo di spritz e pezzi musicali dei mitici anni 90.

“Siamo giunti all’ultima edizione di questo magnifico 2024 – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – un anno che ci ha dato soddisfazioni enormi e che continua a sorprenderci. Per questa edizione puntiamo a concludere l’annata nel migliore dei modi con alcune aggiunte, tra cui l’introduzione di gallerie d’arte contemporanee per dare ancora di più lustro a questa fiera. Integrazioni che rendono la visita alla fiera sempre nuova e ricca di novità. In particolare, per quest’ultimo aspetto dobbiamo ringraziare gli espositori che sanno sempre rinnovarsi e portare nuove chicche in fiera. E’ un’edizione particolarmente sentita questa, perché oltre ad essere l’ultima dell’anno è anche quella che precede il Natale e quindi i visitatori sono doppiamente interessati per fare compere natalizie in proiezione dei rituali pensierini.”

All’A1Expò sarà un doppio weekend “d’epoca” poiché il 23 e 23 ci sarà la VI edizione di Mostra Scambio Caserta, l’evento dedicato alle auto e moto d’epoca.

“Concluderemo il 2024 con Natale Village Caserta, ossia il Villaggio di Babbo Natale – conclude Caturano – giunto alla III edizione, in programma nei fine settimana compresi dal 6 al 22 dicembre, per la gioia di tutti i bambini e dei genitori.

Non mi resta che salutarvi e aspettarvi numerosi.”

Facebook



Linkedin