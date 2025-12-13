Torna la Tombola Vajassa ai Lazzari Felici

- pubblicità -

Con l’arrivo del Natale, nel cuore del centro storico di Napoli torna la Tombola Vajassa, la celebre e irriverente reinterpretazione del tradizionale gioco della tombola, divenuta negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno sociale e mediatico.

Lo spettacolo, che unisce tradizione popolare, teatralità e comicità partenopea, sarà in scena presso il suggestivo Teatro Lazzari Felici, una location intima con soli 40 posti a sedere. Proprio per l’elevata richiesta e per la limitata capienza, gli organizzatori invitano il pubblico a prenotare con anticipo per evitare il rapido sold-out delle date in programma. Sono previste sia formule con degustazione di cucina tipica napoletana sia spettacoli senza servizio food.

La Tombola Vajassa ripropone l’atmosfera dei “bassi” dei quartieri popolari di Napoli, dove la tombola viene giocata e guidata tradizionalmente da femminielli e donne. Durante lo spettacolo, il femminiello estrae i numeri dal “panaro” e li annuncia secondo la smorfia napoletana, costruendo dal vivo una narrazione improvvisata che nasce dalla casualità del sorteggio e dalla creatività dell’interprete. Un’esperienza teatrale che unisce folklore, ironia e interazione diretta con il pubblico.

I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale tombolavajassa.it, dove è possibile consultare in tempo reale le disponibilità, oppure tramite WhatsApp al numero 350 012 1224.

Per informazioni e prenotazioni:

Sito web: tombolavajassa.it

WhatsApp: 350 012 1224