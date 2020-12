Torna la Tombola Vajassa di Insolitaguida, quest’anno è online.

Anche questo Natale 2020 torna la tombola dei femminielli più irriverente e divertente di tutta Napoli, ovviamente in versione online così da poter giocare comodamente da casa in tutta sicurezza.

Si gioca da casa ma il bravissimo femminiello farà in modo di “entrare” nelle vostre case in modo da ricreare l’atmosfera che tanto contraddistingue questo gioco spettacolo.

Per chi non la conoscesse la Tombola Vajassa è la spettacolarizzazione del gioco della tombola così come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari ( e per questo più coloriti ) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne ( anche se alla Tombola Vajassa possono partecipare anche gli uomini). Il femminiello estrae i numeri dal panaro proclamando ad alta voce il loro significato secondo la smorfia napoletana. E qui sta il divertimento: man mano che i numeri escono, il femminiello li associa creando una storia che si forma dalla casualità del sorteggio e dalla sua fantasia!

Il linguaggio utilizzato è quanto di più fantasioso e colorito si riesce a immaginare, senza alcun pelo sulla lingua e ovviamente senza limiti alla fantasia ma soprattutto alla volgarità .

Partecipare è molto facile: basta disporre di uno smartphone, tablet o computer ( anche senza webcam); acquistare online preventivamente l’ingresso al “teatro virtuale” , si riceverà via whatsapp o via mail le cartelle e tutte le informazioni per collegarsi e giocare online.

Da precisare che le cartelle sono gratuite così come non sono previsti premi ma solo regali offerti dai vari sponsor.

Tante le date, cui se ne aggiungeranno altre su richiesta: si parte Sabato 19 Dicembre alle ore 21:00 ; la notte di Natale giovedì 24 ore 22:00 ; il giorno di Natale venerdì 25 con tre appuntamenti alle 17:00 19:00 e 21:00; doppio appuntamento anche a Santo Stefano 26 ore 18:00 e 21:00 ; la notte di San Silvestro alle ore 22:00; il primo gennaio alle 17:00 e alle 19:00 per finire mercoledì 6 Gennaio alle ore 21:00.

Per partecipare all’evento a numero chiuso per questioni organizzative ( contributo di partecipazione € 10 per 1 o 2 persone; + € 5,00 persona extra) è obbligatoria la prenotazione effettuata preferibilmente con largo anticipo tramite il sito web www.tombolavajassa.it, chiamando lo 081 19256964 oppure il 338 965 22 88 o tramite la pagina FB Tombola Vajassa.