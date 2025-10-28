Torna la Zuppa della Bontà di Progetto Arca

- pubblicità -

Fondazione Progetto Arca torna con i suoi volontari nelle piazze italiane, come ogni anno in questo periodo, per sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle persone senza dimora e raccogliere fondi per offrire pasti caldi durante l’inverno.

L’appuntamento è per venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle ore 10.30 alle 19, a Milano, Torino, Padova, Genova, Roma, Napoli, Bari e Ragusa. Nelle 8 città, numerose sono le piazze dove sono allestiti i gazebo: https://www.progettoarca.org/7-8-9-novembre-ci-vediamo-in-piazza-con-la-zuppa-della-bonta/

A Napoli i volontari sono presenti nelle seguenti piazze:

7 Novembre

via Toledo 343

piazza Capri 1

8 Novembre

via Scarlatti

piazza Capri 1

9 Novembre

piazza Capri 1

Qui i volontari distribuiscono ai cittadini una confezione di zuppa della Bontà a fronte di una donazione minima di 5 euro. I fondi raccolti sono destinati all’assistenza in strada delle persone fragili nelle città coinvolte, garantendo in particolare la distribuzione di pasti caldi durante l’inverno.

La zuppa della Bontà, da cucinare a casa, è disponibile in 3 varianti, tutte biologiche e provenienti dal mercato equo solidale: zuppa della salute, zuppa della tradizione, zuppa di farro e lenticchie.

“Da oltre 10 anni con l’inizio dell’inverno siamo presenti nelle piazze italiane con questo appuntamento ormai atteso dai cittadini: grazie al loro aiuto, le persone più fragili possono beneficiare ogni giorno di un piatto caldo e completo distribuito grazie alle nostre Cucine mobili che viaggiano in molte città – commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca – Grazie di cuore ai volontari e alle associazioni partner che lo rendono possibile”.

A Milano e Roma sono presenti i volontari di Progetto Arca, mentre nelle altre città sono attive le associazioni partner della fondazione sul territorio: Cooperativa Animazione Valdocco a Torino, Cooperativa sociale Cosep a Padova, Angeli di Strada Villanova a Napoli, La Casetta a Bacoli, InConTra a Bari, Caritas Diocesana a Ragusa, Opera don Guanella – Casa dell’Angelo a Genova.

A Milano, Roma e Napoli il 7 novembre i volontari sono affiancati dai dipendenti di H&M Italia, in un gesto concreto di volontariato aziendale e vicinanza alle comunità, in linea con i valori condivisi dal brand e da Progetto Arca. Nei giorni 8 e 9 novembre saranno invece in campo i volontari Lions della Città Metropolitana di Milano (Distretto 108Ib4).

Per sostenere l’iniziativa della zuppa della Bontà anche da casa: https://www.retedeldono.it/la-zuppa-della-bonta-2025