Torna l’Azalea della Ricerca sul cancro

Domenica 11 maggio, il giorno della Festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC ti aspettano in piazza per distribuire l’Azalea della Ricerca, in cambio di un contributo minimo di 18 euro.

Nata nel 1984, l’Azalea della Ricerca continua a rappresentare l’appuntamento di riferimento per festeggiare le mamme e le donne con un fiore, diventato un vero e proprio simbolo della salute al femminile.

Scopri nella mappa qui sotto dove trovarli per dare il tuo contributo concreto alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L’Azalea è disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione.

