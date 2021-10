Torna lo YoForum Festival a Torre Annunziata. Dopo il successo della prima edizione nel 2018, il Forum dei Giovani riporta la musica al centro del proprio impegno sul territorio. Quindici artisti in gara quest’anno sul palco del Festival della Musica Emergente, che sarà allestito sul Molo Crocelle del porto oplontino in occasione dei festeggiamenti per la festa patronale.

L’obiettivo è nobile e ricalca gli intenti di tre anni fa, quando nove tra artisti e band provenienti da tutta la Campania presero parte al contest: donare un’opportunità ai giovani musicisti locali per mettersi in mostra ed esibirsi su un palco importante. Alla fine, supportati dai voti degli spettatori tramite app ufficiale, nel 2018 a ritirare il premio furono i Vic Street con quasi 300 preferenze.

Grande la sfida per quest’anno, contraddistinto dalla prima vera ripartenza degli eventi post-Covid e dai festeggiamenti quindi ridotti per contrastare l’avanzamento del virus. Un evento reso possibile, come sottolinea il neo-coordinatore del Forum torrese, Mattia Russo, grazie al supporto dell’amministrazione comunale nelle vesti di Luisa Refuto, assessore alle Politiche Giovanili, e Anna Vitiello, assessore agli eventi. L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre alle 20:30 al porto di Torre Annunziata.