Torna Open House Napoli, l’anima dell’architettura da venerdì 20 a domenica 22

150 esperienze, 40 novità per 3 giorni di scoperta. Il programma di Open House Napoli 2023 è appassionante come mai prima, grazie anche alla novità del venerdì: un giorno in più per visite e percorsi, arricchito da eventi e talk sui temi centrali nel dibattito sull’architettura e le trasformazioni urbane in atto in città. E ancora l’immancabile OHN Kids, con attività e laboratori dedicati alle bambine e ai bambini. Dalle periferie al centro, tra luoghi nuovi e graditi ritorni, un racconto emozionante di una Napoli unica e sorprendente.

LE PRENOTAZIONI SI APRONO ALLE ORE 19 DEL 16 OTTOBRE.