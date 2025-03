Torna Quattrozampeinfiera

- pubblicità -

Se sei un amante di cani e gatti e desideri trascorrere un weekend indimenticabile con il tuo amico a quattro zampe, non puoi perdere Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia che si terrà il 12 e 13 aprile 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Un’esperienza a 360 gradi per tutti i membri della famiglia

Quattrozampeinfiera è un vero e proprio paradiso per i nostri amici pelosi, un’occasione unica per trascorrere due giorni all’insegna del divertimento, dello sport, della moda e dell’educazione cinofila. Due padiglioni e un’area esterna ospiteranno le numerose attività dedicate ai cani dei visitatori e una varietà di aziende che offrono prodotti e servizi per la cura e il benessere dei pet.

Sport e agilità per tutti

Gli amanti degli sport cinofili potranno cimentarsi in discipline come l’Agility, l’Attivazione mentale, la Ricerca olfattiva, il Treibball e l’Acquadog, perfetto per chi ama l’acqua. Queste sono solo alcune delle esperimentazioni originali che si potranno provare. I cani più giovani potranno partecipare a corsi di socializzazione di Puppy Class, apprendendo le prime regole fondamentali per una convivenza armoniosa con i loro padroni.

Moda e tendenze per i nostri compagni a quattro zampe

La moda non è solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali! All’interno della sezione Pet à Porter, sarà possibile scoprire le ultime tendenze del pet fashion, con cappottini personalizzati, collari di design, borse da trasporto e tanti altri accessori. Questo spazio rappresenta un’occasione unica per prendersi cura del proprio animale con dettagli eleganti e pratici, personalizzando ogni scelta in base alle esigenze del proprio compagno peloso.

Un’opportunità di educazione cinofila

Oltre al divertimento, l’evento offre anche la possibilità di approfondire l’aspetto educativo della relazione con il cane. Esperti educatori cinofili guideranno i visitatori in corsi di educazione e socializzazione per cuccioli, dando consigli preziosi su come instaurare una relazione equilibrata con il proprio cane e affrontare i problemi comuni della convivenza.

Orari e biglietti

L’evento sarà aperto sabato, 12 e domenica, 13 aprile dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura casse alle 18.00.

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni – non compiuti, cani e gatti.

Biglietto intero € 14

sconto scaricabile online € 11

biglietto online € 10.

Per maggiori informazioni: info@quattrozampeinfiera.it – 0362.1636218

quattrozampeinfiera.it

