Torna Rosso Vanvitelliano alla Reggia di Caserta

Rosso Vanvitelliano, city branding culturale della città di Caserta, domenica 13 ottobre curerà l’apertura straordinaria del Giardino Flora della Reggia di Caserta con accesso gratuito dalle 10:00 alle 13:00 grazie alla rassegna promossa e curata da ALI della Mente nell’ambito del bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta.

Boom di presenze nell’ultima apertura straordinaria tra cittadini, visitatori e turisti stranieri, con grande successo continuano gli incontri di Rosso Vanvitelliano alla Flora contraddistinti dagli interventi teatralizzati di Fabbrica Wojtyla, dallo “Speakers’ Corner”, l’angolo degli oratori “per chi vuole dire la sua” e dalla lettura libera nello spazio del “Silent Party” ed il selfie-green per i più piccoli con la Pulcinella Rossa Etica e Reddy Bear.

Ad arricchire la visita culturale grazie a Rosso Vanvitelliano, ci sarà l’apertura straordinaria del Sacrario Militare dell’Aeronautica a cura dell’A.N.F.C.M.A. (Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell’Aeronautica), con l’accoglienza e la divulgazione di notizie storiche inerenti alla cappella, e l’apertura straordinaria della seicentesca Chiesa di Sant’Elena, nota per essere stata la chiesetta di Luigi Vanvitelli. Un angolo particolare è affidato al Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli per una circostanza di comune attività fisica all’aperto. I partecipanti al percorso artistico di Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città potranno partecipare al singolare concorso “Scatta Rosso Vanvitelliano Flora Edition e vinci!” che mette in palio una splendida maglietta Rosso Vanvitelliano per ogni singola data di incontro degli appuntamenti di prossima apertura previsti, con l’apporto diretto, di volta in volta, delle associazioni Lipu Caserta ODV, Asd Dinamika Outdoor, Comitato Città Viva ODV, Comitato per il Centro Sociale ODV, che autonomamente promuovono la proposta dell’imprenditore Francesco Marzano del “Lungo Reggia Liberato” a via Gasparri.

L’appuntamento di domenica 13 ottobre sarà caratterizzato dalla partecipazione del Comitato per il Centro Sociale ODV che curerà l’iniziativa “Noi Capitani: viaggio senza frontiere” in collaborazione con il Movimento Migranti e Rifugiati di Caserta con l’esplorazione guidata di quello che è il viaggio dei capitani, degli ostacoli, dei sogni e delle speranze di chi arriva in questo paese alla ricerca di un futuro migliore. Inoltre ci sarà la partecipazione di Lipu Caserta ODV con la passeggiata guidata alla scoperta di flora e fauna dei Giardini della Flora.

Dichiarazioni

“Le aperture straordinarie di Rosso Vanvitelliano del Giardino Flora della Reggia di Caserta sono dedicate di volta in volta ad uno specifico tema sociale necessario a qualificare l’azione di valorizzazione del luogo da un punto di vista culturale, formativo ed etico attraverso laboratori, incontri e workshop. Siamo felici che sempre più realtà cittadine aderiscano agli intenti di Rosso Vanvitelliano nella sua determinata azione di riqualificazione artistica e culturale oltre che di valorizzazione dei beni della nostra città, che metteremo sempre più in connessione tra loro nei prossimi eventi in programma nell’ambito delle azioni di Rosso Vanvitelliano. Vogliamo raccogliere sempre più testimonianze di cittadinanza attiva per creare un dialogo intergenerazionale e per migliorare Caserta grazie alle azioni di Rosso Vanvitelliano” – dichiarano gli artisti di Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla.

“L’esperienza di Rosso Vanvitelliano come modello virtuoso qualitativo per la valorizzazione dei beni culturali della città di Caserta prosegue nel cammino di aggregazione della parte più autentica della città. La fruizione per i cittadini dei principali poli dell’immaginifico Quadrilatero Culturale di Rosso Vanvitelliano, si aggiunge ai riconoscimenti istituzionali e ai risultati artistici e culturali nell’intento di riqualificazione che Rosso Vanvitelliano sta attuando come Cultural City branding sul territorio anche per far diventare Caserta “Città d’Arte all’altezza della sua Reggia” – dichiara Alba Bianconi presidente di ALI della Mente.

“Rosso Vanvitelliano mira al coinvolgimento di altre realtà anche più che valide per singoli intenti, ma ha comunque come obiettivo primario la costruzione di un principio identitario che prescinde dagli obiettivi dei singoli, pur degni di massima considerazione, tendendo ad integrarli nel rispetto del lavoro svolto da ognuno e perseguendo l’intento di definire una qualità comportamentale che possa dare a questa nostra città una identità d’arte e quindi di alta cultura tale da convogliare tutti gli obiettivi, sacrosanti e imperativi, ad avere un riconoscimento identitario di casa comune. Questo, collateralmente, saprà tutelare di comune beni, necessità ed ogni altro principio essenziale e sacrosanto nella sua pretesa da parte dei suoi abitanti. Il grande passo è prendere ad esempio di casa comune proprio la Reggia, cioè un capolavoro quasi unico al mondo che questa città ha la fortuna di “possedere” come territorio” – afferma Patrizio Ranieri Ciu, l’ideatore del progetto Rosso Vanvitelliano che conclude: “Essere Rosso Vanvitelliano non è quindi una idea, un’azione, un movimento e neanche una rivoluzione: Rosso Vanvitelliano sei tu”.