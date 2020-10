Torna SegniInVersi, sabato 17 e domenica 18 a Piazza Mercato.

Dalle ore 10

ATTACCO D’ARTE POETICO: Venti artisti emergenti, dipingeranno componimenti poetici inediti, selezionati da una gara poetica (lanciato sulla pagina Facebook di Poesie Metropolitane), su venti saracinesche di alcune attività commerciali della Piazza. Le poesie e le opere saranno ispirate al tema “la visione contro le catastrofi”

Dalle ore 10 alle ore 14 FONDALI CAMPANIA sarà in Piazza Mercato per una raccolta firme a favore del coordinamento nazionale spiagge libere. Fra i punti in oggetto di particolare rilievo si richiede l della percentuale di spiagge libere lungo le coste campane.

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15:00 alle 17:00

ISOLA POETICA JUNIOR DI POESIE METROPOLITANE: un insieme di laboratori rivolti ai bambini delle scuole elementari e medie. Si propone di avvicinare i ragazzi al mondo della poesia in modo semplice, provando a spronarli all’uso della parola e del disegno.

– Amo Napoli perché I ragazzi, in compagnia di Marianna Ciano, saranno invitati a ritagliare una sagoma di cartone che rappresenta simboli della nostra città e a formulare un breve verso poetico, un aforisma o un pensiero, sulle sue bellezze.

– Mariviento- a cura di Nigel Lembo un laboratorio con marionette di mare

Dalle ore 11 alle ore 14 LABORATORIO CREATIVO DI NAPOLI 2035 : laboratorio indirizzato a giovani e bambini, che potranno prendere parte alla decorazione della “Scorz’”, un rifugio temporaneo portatile destinato ai senzatetto, colorando e scrivendo sulla struttura del rifugio. Inoltre, attraverso l’uso di post-it, i partecipanti potranno lasciare dei messaggi e delle suggestioni utili allo sviluppo del progetto stesso. I post-it serviranno soprattutto per scrivere una storia al fine di realizzare una graphic novel, un fumetto la cui storia si svilupperà grazie ai bambini e alle loro idee. L’associazione, durante l’evento, distribuirà, oltre a materiale informativo, giochi e gadget realizzati con cartone ondulato riciclato e riciclabile.

Dalle ore 11 alle ore 17 ISOLA POETICA SENSORIALE DI POESIE METROPOLITANE : uno spazio dedicato a chi vuole immergersi individualmente nell’ascolto di poesie inedite, dedicate ai temi della manifestazione. Il visitatore sarà coinvolto in una lettura bendato, inondato di parole, musica e profumi della natura (mare e fiori). Un momento unico di gioia, relax e di meditazione per riflettere sulla bellezza che ci circonda.

Dalle 11:00 alle 13:00 INTIMATE PORTRAITS: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA ATTRAVERSO LA MUSICA: un laboratorio in collaborazione con il chitarrista e musicista Davide Di Pinto, il laboratorio riprende lo stesso nome del suo Album “Intimate Portraits” si propone di coinvolgere le persone in un laboratorio di scrittura creativa musicale, attraverso l’ascolto dei brani dell’album Dalle ore 11 alle ore 17 POSTA POETICA :: i partecipanti saranno invitati a scegliere una cartolina poetica e artistica all’interno del Calendario di Poesie Metropolitane del 2019/2020, scrivendo nel retro un messaggio personale di augurio rivolto alle nuove generazioni. Le cartoline saranno poi spedite via posta nella città di Napoli e Salerno ad indirizzi scelti a caso dall’elenco telefonico.

Passeggiata veloce o corsa tra i tesori dimenticati di Napoli. Partendo da Piazza Bellini e finendo alla chiesa di Sant’ Eligio. Da Piazza Bellini ci recheremo fin nel quartiere Sanità, di nuovo centro storico ed, infine, Piazza Mercato .Sarà una corsa ed una camminata con la particolarità che ad ognuna delle tre fermate che faremo nel corso dell’ evento stesso, si aprirà un laboratorio di pittura e di scrittura, per buttare su di un quaderno, su di un foglio, le emozioni provate. Sarà un collage, ne faremo un cartellone di intendimenti per Piazza Mercato, per tutti quei monumenti, quelle testimonianze di gloriosa storia che sono, nell’ attualità, abbandonati, deturpati, offesi.

promosso dalla fotografa Cristina Santonicola: tutte le persone che parteciperanno alle attività all’interno dell’isola, saranno immortalate dagli scatti poetici della fotografa. Tali scatti saranno pubblicati nella pagina facebook dell’Associazione, in una rubrica dedicata a pillole di sostenibilità a partire dal mese di ottobre 2020 in cui saranno fornite, informazioni base per avere comportamenti virtuosi contro lo spreco delle risorse naturali.pillole di dizione e interpretazione di un brano poetico. Laboratorio dedicato ai timidi e anche a chi vuole migliorare le letture poetiche in pubblico

Dalle ore 15 alle ore 18

OLIMPIADI DI RETAKE: grandi e piccini di sfideranno a squadre in giochi grazie ai quali impareremo insieme come differenziare correttamente, come il non rispetto della città incide direttamente sulle nostre finanze e sulla qualità della vita. Tra i premi anche delle speciali bombe di semi, da lanciare nei campi per fare germogliare quelle erbe e quei fiori che mantengono in vita le preziosissime amiche api!

NEL CHIOSTRO DI SANT’ELIGIO Dalle 11 alle 22

MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DI NAPOLI 2035: L’associazione metterà in mostra il progetto attraverso tavole informative, un teaser video e una mostra fotografica dal titolo “Giving Shelter”, una raccolta di scatti fotografici, realizzati durante giorni di volontariato, che ritraggono persone senza fissa dimora, volontari e abbandono edilizio.