Torna su Canale 5 Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo, prima puntata dedicata ad una coppia di Napoli

Da sabato 24 giugno, alle ore 14.10 su Canale 5, al via una nuova edizione di “Scene da un Matrimonio”. Alla guida del programma, per il terzo anno consecutivo, Anna Tatangelo.

La trasmissione mantiene la sua formula vincente raccontando l’avvicinamento delle coppie al giorno del ‘sì’ tra emozioni, ansie e incertezze. Il programma itinerante toccherà, da nord a sud, alcune fra le più belle località italiane. Un’occasione imperdibile per conoscere e apprezzare anche le tradizioni, gli usi e i costumi legate ai territori in questa occasione di festa.

La prima puntata di questa edizione parte con la storia d’amore di Viviana e Gennaro, fidanzati da tre anni sono entrambi della provincia di Napoli. Lui è un chirurgo estetico, lei è impiegata in un’azienda informatica. Quando si sono conosciuti Viviana era single da un anno e non stava cercando l’amore, mentre Gennaro aveva chiuso una storia importante da poco e voleva dedicarsi solo al lavoro. Un giorno però Gennaro resta colpito dalla foto di una ragazza sui social. Quella ragazza è Viviana e da quel momento conoscerla e conquistarla diventa per lui un pensiero fisso. Sarà proprio grazie ad un suo consiglio professionale che Viviana inizierà a considerarlo, ma gli ci vorranno tre appuntamenti per riuscire a baciarla. La distanza determinata dal covid e dal lockdown metterà il loro rapporto a dura prova, ma la voglia di stare insieme e vivere la loro storia d’amore sarà molto più forte. Il matrimonio è stato celebrato a Castellammare di Stabia presso la Basilica di Santa Maria di Pozzano e i festeggiamenti si sono svolti nella bella Villa Cimmino.

Come in ogni matrimonio all’italiana che si rispetti non mancheranno la cerimonia, il ricevimento e, soprattutto, sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. “Scene da un matrimonio” è un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

“Scene da un Matrimonio” è una produzione RTI realizzata da Pesci Combattenti su format di Gianni Ippoliti.