Torna Truck In Sud a A1Expo

Il mondo dei trucks è pronto a riaccendere i motori: dal 12 al 14 settembre al Polo Fieristico A1Expò torna Truck in Sud, lo show dedicato ai camionisti ed agli appassionati dei motori, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Un evento unico, che ogni anno richiama mezzi e drivers da tutta Italia per un weekend di adrenalina, spettacolo e divertimento.

La tre giorni si apre all’insegna della musica e dell’energia con il concerto dei rapper Frezza, Coco e V Killa, pronti a infiammare il palco e dare il via ufficiale alla festa.

I biglietti per la giornata inaugurale sono in prevendita al link https://bit.ly/TruckInSud_Frezza_Coco_MVKilla

Sabato sarà il giorno più atteso dai drivers, da chi ogni giorno macina chilometri in cabina, con l’arrivo dei truckers nell’arena, il raduno e le esibizioni che hanno reso Truck in Sud un evento iconico nel panorama motoristico italiano.

La domenica, giornata conclusiva, sarà ricca di appuntamenti:

In mattinata la tradizionale carovana dei tir che sfilerà per le strade di Caserta con il giro al monumento dei Caduti. In contemporanea, ci sarà all’A1Expò il raduno di auto e moto d’epoca. Al rientro dei camion dalla sfilata, la benedizione dei trucks e dei drivers.

Immancabile il celebre “Grosso, Grasso Pranzo del Camionista”, animato dall’energia di Gigio Rosa.

La domenica di Truck in Sud, prosegue con il taglio della torta celebrativa, il Sexy Truck Wash, le ballerine brasiliane e, a chiudere, il cabaret del duo comico di Made in Sud, Enzo e Sal.

Per tutte e tre le giornate, il pubblico potrà assistere alle spettacolari performance degli stuntman, una delle attrazioni più amate dell’evento.

“Truck in Sud è il capodanno dei camionisti – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – un evento che i drivers di tutta Italia attendono con grande adrenalina. È iniziato tutto per gioco con il mio amico Antonio Cipriano e, undici anni dopo, siamo qui a celebrare un appuntamento che è diventato una vera tradizione. Con Truck in Sud apriamo ufficialmente la stagione fieristica dell’A1Expò, che a settembre proseguirà con il Bufala Village (19-21 settembre) e la Fiera del Vintage (27-28 settembre). Sarà una stagione straordinariamente ricca di eventi e non vediamo l’ora di rivedervi nel nostro quartiere fieristico”.

Gli orari della XI edizione di Truck in Sud sono: venerdì dalle 19:00 alle 24:00, sabato dalle

10:00 alle 24:00 e domenica dalle 10:00 alle 23:00.

Non perdere l’appuntamento con il mondo dei motori: Truck in Sud, Polo Fieristico A1Expò, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud).

Il programma completo è disponibile su www.truckinsud.it