Torna Vesuvio Sotto le Stelle 2025

Ritorna l’atteso appuntamento estivo di Vesuvio sotto le Stelle XII edizione.

Vesuvio Sotto le Stelle è l’esperienza serale a marchio registrato, organizzata con l’autorizzazione del Parco Nazionale del Vesuvio e con il patrocinio del Comune di Ercolano e di Trecase, firmata Vesuvio Natura da Esplorare!

La rassegna comincia nei weekend di Giugno con lo Special Vesuvio al Tramonto con aperitivo e prosegue nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, anche con cadenza giornaliera, con gli eventi notturni di Vesuvio sotto le Stelle, che permetteranno ai visitatori di vivere la magia del Vesuvio sotto il cielo stellato, regalando emozioni indimenticabili a chiunque desideri immergersi nella sua magia.

Previste anche delle serate speciali per le notti di San Lorenzo e Ferragosto.

I sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio si trasformano in percorsi di scoperta, guidati dalle esperte guide dell’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare, ideatrice e proprietaria del marchio dell’iniziativa, che anche quest’anno propone un ricco programma di escursioni ed esperienze lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, uno dei siti più affascinanti e naturalisticamente ricchi della Campania.

“Vesuvio sotto le stelle” è un evento plastic free, che si svolge nel rispetto della biodiversità locale ed è pensato per famiglie, gruppi di amici, escursionisti, e per tutti gli amanti della natura che desiderano esplorare o riscoprire il Vesuvio in una veste inedita, dal crepuscolo alla notte.

A Giugno l’appuntamento è alle ore 18:00 per godere del tramonto, mentre a Luglio, Agosto e Settembre si sposta alle 19:00, per consentire l’osservazione ottimale del cielo stellato.

I visitatori potranno scegliere tra due itinerari esclusivi di diversa tipologia:

Percorso 600, Un cammino accessibile e avvolgente, che attraversa il versante occidentale del Parco Nazionale del Vesuvio, immerso nella vegetazione mediterranea e colate laviche dell’ultima eruzione, che regala uno dei tramonti più belli del Vesuvio, cedendo poi il passo alle stelle che si specchiano nel Golfo di Napoli!

Percorso 1000, Un sentiero dal fascino potente, con due opzioni di percorribilità, che si snoda tra antiche colate laviche e viste che si aprono sul cuore del vulcano. Qui la natura è più aspra, lo sguardo si perde tra profili scuri e paesaggi lunari, con la sensazione di toccare il cielo con un dito!

Il programma completo degli eventi, è consultabile sul sito www.vesuviosottolestelle.it e sui canali social di Vesuvio Natura da Esplorare.

Dal fascino del crepuscolo, con i suoi colori mozzafiato e i suoni della natura, i partecipanti vivranno un’avventura indimenticabile in una cornice unica, sotto un manto di stelle!

Per tutta la durata della manifestazione, sarà attivo un Servizio Clienti al numero 3291340500 (telefono e WhatsApp), operativo dalle 10:00 alle 19:00, per fornire informazioni in tempo reale sugli eventi.

“Vesuvio sotto le stelle” è un marchio registrato. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, è autorizzata dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e gode del Patrocinio morale del Comune di Trecase, del Patrocinio morale del Comune di Ercolano e dell’Autorizzazione per la viabilità del comando della polizia municipale di Ercolano.

Si ricorda che agli eventi di “Vesuvio sotto le Stelle” non è consentito portare animali (come da normativa vigente nel Parco e per motivi di sicurezza). È inoltre richiesto un abbigliamento adeguato, composto da scarpe da ginnastica con suola scolpita o da trekking, indumenti comodi, felpa e giacca a vento, felpa per le serate più fresche, acqua, uno spuntino e un bicchiere personale per le degustazioni di vino locale, oltre a un sacchetto per i rifiuti personali. Per l’equipaggiamento, si consiglia l’utilizzo di zaini, evitando le tracolle.

L’Associazione di Promozione Sociale Vesuvio Natura da Esplorare

Vesuvio Natura da Esplorare è un’associazione di promozione sociale, fondata nel 2013, che offre un servizio di accompagnamento guidato sui sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, aperto a tutti e attivo tutto l’anno. L’associazione nasce dall’impegno di esperti naturalisti, biologi, geologi, comunicatori, guide del Parco, laureati e tecnici specializzati in vari settori, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, l’amore e il rispetto per la natura attraverso attività multidisciplinari, originali e ad alto valore educativo.

Contatti e informazioni

Telefono e WhatsApp: 3291340500 (dalle 10:00 alle 19:00)

Mail: info@vesuvionatura.it

Facebook: www.facebook.com/vesuvionatura

Instagram: www.instagram.com/vesuvio_natura