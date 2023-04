Tour Meet&Greet con il cast della serie “Mare Fuori” domenica 23 a Casoria.

La nuova data ufficiale del Tour Mare Fuori si terrà il 23 Aprile 2023 alle ore 16:30 al punto vendita di Mondo Camerette in via Circumvallazione Esterna, 79 a Casoria in provincia di Napoli.



Presente al meet&greet l’attrice Giovanna Sannino (Carmela).

L’eccezionale successo della serie Rai “Mare Fuori” ha portato Wobinda Produzioni, che vanta ormai esperienze decennali negli eventi Live che la posizionano come una delle Società leader in questo settore, a firmare un accordo di licenza con Rai Com per la categoria dei meet&greet.

La terza stagione di Mare Fuori ha bruciato in pochi giorni ogni record su Rai Play con oltre 8 milioni di visualizzazioni nelle sole prime 24 ore confermandosi come una delle produzioni seriali più importanti del panorama italiano e non solo.

Un vero record per la Rai che coproduce la serie con Picomedia: I dati digitali evidenziano, inoltre, come a determinare il successo della serie Tv siano i target più giovani:la metà degli spettatori che ha visto Mare Fuori su Rai Play ha infatti meno di 25anni. Sono state più di trecentomila le nuove iscrizioni a Rai Play in un giorno, che grazie a Mare fuori triplica il tempo speso nella fruizione dei propri contenuti. Per la sola prima puntata oltre un milione i device collegati durante il corso della giornata. Dal lancio, il primo febbraio, il titolo ha totalizzato più di 90 milioni di visualizzazioni su Rai Play.

Tutto ciò è coronato dal fatto che prossimamente partiranno le riprese della quarta stagione.

Da sottolineare anche il progetto, voluto e promosso dalla Direzione Rai per la Sostenibilità, “Fuori con Testo” in cui sono stati coinvolti da Rai l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e l’Istituto penale per i minori di Nisida che, insieme a Raiz e Pier Paolo Polcari, hanno realizzato un laboratorio artistico all’interno del quale alcuni ragazzi del carcere hanno scritto le parole di una canzone per dare voce alla loro esperienza di vita.

Wobinda inizierà un tour nazionale con i protagonisti della serie in esclusiva, che darà la possibilità al grandissimo pubblico di poter incontrare i propri beniamini dal vivo nei migliori centri commerciali e location pubbliche e private, dopo averli potuti ammirare in Tv.

Per il calendario completo delle date del tour consultare il sito www.wobinda.it e per prenotare l’evento o avere info più dettagliate scrivere a eventi@wobindaproduzioni.com.