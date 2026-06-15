Transfluenze, martedì 16 all’Albergo dei Poveri

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Martedì 16 giugno 2026 alle 18.00 nella suggestiva cornice del Real Albergo dei Poveri si terrà TRANSFLUENZE – Fashion, Formazione e Futuro, il progetto promosso dal Corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, a cura di Mariangela Salvati, Coordinatrice del Corso di Fashion Design, Natascia Rezzuti, docente di Modellistica per il Design, e Franca Corrado, docente di Fashion Design e Accessorio nell’ambito delle attività didattiche della Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa con il patrocinio del Comune di Napoli e del Consiglio Regionale della Regione Campania.

Confronto tra impresa, formazione e istituzioni

Il modo dell’impresa incontra il mondo della formazione attraverso un’iniziativa che nasce come piattaforma di confronto tra istituzioni, aziende, professionisti, docenti e studenti e con l’obiettivo di creare connessioni e sinergie concrete tra formazione e mondo del lavoro. Oltre 80 giovani designer di moda dell’Accademia incontreranno così alcuni protagonisti del Made in Italy e del fashion system contemporaneo da Kiton a Carpisa, da Antony Morato a John Richmond, un’occasione unica per avvicinare i talenti emergenti al mondo professionale e contribuire alla costruzione di nuove visioni per il futuro della moda italiana.

Acqua metafora del cambiamento

Al centro di TRANSFLUENZE il tema delle transizioni e della fluidità, interpretato come paradigma progettuale. L’acqua diventa principio di ricerca e metafora del cambiamento, ispirando percorsi creativi che indagano trasformazione, mutazione, ibridazione e passaggio di stato. Da questa riflessione prendono forma le collezioni degli studenti, in un dialogo tra sostenibilità, innovazione tecnologica, artigianato, identità e cultura del Made in Italy.

“TRANSFLUENZE – dice la prof.ssa Mariangela Salvati – coordinatrice del Corso di Fashion Design – nasce dalla volontà di costruire un dialogo concreto tra formazione, impresa e nuove generazioni creative. Crediamo che il ruolo dell’Accademia oggi sia quello di creare connessioni, opportunità e occasioni di confronto reale con il sistema produttivo, affinché il talento possa trasformarsi in professione, ricerca e progetto di futuro.»

Il programma

Il programma si aprirà alle ore 18.00 con la presentazione del progetto a cura del Comitato Scientifico composto da Mariangela Salvati, Coordinatrice del Corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Natascia Rezzuti, docente di Modellistica per il Design, e Franca Corrado, docente di Fashion Design e Accessorio.

A seguito dei saluti istituzionali della Presidente e del Direttore dell’Accademia Rosita Marchese e Giuseppe Gaeta con la prof.ssa Enrica D’Aguanno coordinatrice del Dipartimento di Progettazione Artistica per l’Impresa si proseguirà con il il talk “Formazione, Talento e Impresa”, moderato dalla prof.ssa Barbara Di Fenza, docente di Marketing per la Moda. Il confronto vedrà dialogare l’Accademia con alcune delle realtà più significative del panorama fashion nazionale. Interverranno Pierluigi Stampacchia per Kiton, Mena Marano, CEO di ARAV Group per John Richmond, Raffaele Carlino, Fondatore e Presidente di Carpisa, Linda La Montagna per Antony Morato, Lello Antonelli per Sartoria Antonelli e Antonio Di Nuzzo, CEO di Second Life.

Fashion Show

Alle ore 20.30, l’evento culminerà nel Fashion Show TRANSFLUENZE, curato dalle docenti Mariangela Salvati, Natascia Rezzuti, e Franca Corrado, e presentato da Lorenzo Crea, Direttore Responsabile di In Italy, che accompagnerà il pubblico nel racconto delle collezioni e dei progetti sviluppati dagli studenti.

In passerella le creazioni dei giovani designer del Corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, la sfilata sarà arricchita dalla performance artistica site specific ideata da Mauro Maurizio Palumbo, docente di Pittura ABANA, con la partecipazione straordinaria del Maestro Ilaria Tucci, soprano drammatico. Il progetto vede inoltre la collaborazione di Tommaso Meles per la fotografia di moda, Michele Esposito per styling e trucco, Jacopo Elefante per il web design e la rappresentazione del progetto, Lucio Turchetta per l’allestimento espositivo, Enrica D’Aguanno ed Ester Vollono per la comunicazione, Alessia Liguori per il supporto tecnico di laboratorio e il FabLab Frosinone, con Elena Pierri, per la prototipazione digitale. La regia e il coordinamento delle modelle sono affidati a Clarence Management.

PROGRAMMA

TRANSFLUENZE – Fashion, Formazione e Futuro

Martedì 16 giugno 2026

Real Albergo dei Poveri Piazza Carlo III – Napoli

18.00 – Opening

19.00 – Talk “Formazione, Talento e Impresa”

20.30 – Fashion Show & Live Performance