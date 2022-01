Treccani ad Expo Dubai con il progetto Insulae.

Insulae è un ambizioso progetto firmato da Treccani e Magister Art, costruito a partire da un format multimediale di valorizzazione culturale che combina contenuti sia in modalità analogica o fisica che in digitale.



Un’iniziativa inedita, lanciata in occasione di Expo Dubai, con l’obiettivo di raccontare e diffondere all’estero il patrimonio culturale italiano attraverso la promozione delle sue isole geografiche (Murano e Procida) e ‘concettuali’ – i piccoli comuni – (Castro e Pienza), in quanto quintessenza dell’identità del Belpaese. Una profonda riflessione sul tema dell’insularità e dell’isolitudine attraverso la quale le realtà più piccole e meno conosciute vengono rilette e ricostruite grazie alla narrazione digitale, creando una nuova mappa culturale dell’Italia.

I quattro film saranno diffusi all’interno della Galleria e della Sala Studio del Padiglione Italia dal 9 al 15 gennaio 2022, proprio in occasione della settimana dedicata al tema ‘viaggi e connessioni’: dal turismo sostenibile alla digitalizzazione del patrimonio. Successivamente i contenuti diventeranno parte integrante del portale Treccani (www.treccani.it) e saranno riproposti nel Padiglione stesso a partire dal 10 marzo: per questa occasione Treccani e Magister Art organizzeranno un evento istituzionale presso l’Auditorium del Padiglione.

Quattro cortometraggi concepiti per mettere in scena una coinvolgente narrazione aumentata di storie, immagini e musiche inedite, composte ad hoc da Roberta di Mario, che disegnano uno spazio emozionale all’interno del quale raccontare l’unicità culturale, turistica, paesaggistica e produttiva italiana.

Caratterizzati da un approccio enciclopedico nel vero senso della parola, i quattro brevi film combinano in modo armonico, originale e appassionante, le produzioni audiovisive di Magister Art, PMI nativa digitale che pone al centro una visione di arte come valore nell’innovazione sociale del futuro, con i contenuti certificati della banca dati Treccani, istituzione che riveste fin dalla sua fondazione il duplice ruolo di testimone dell’identità culturale italiana e di guida alla scoperta del mondo contemporaneo, dando vita ad un codice comunicativo altamente replicabile, in cui le singole voci dell’Enciclopedia Treccani vengono aumentate visivamente e filmicamente. Frame dopo frame, lo sguardo dello spettatore associa immagini e infografiche per una visione consapevole e informata, a ritmo di musica, che celebra le eccellenze e le unicità del nostro Paese.