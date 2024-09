Truck in Sud all’A1 Expo

- pubblicità -

E’ il capodanno degli autotrasportatori, di quelli che consumano i battistrada dei pneumatici sull’asfalto rovente e di quelli che fanno i sacrifici a lunga percorrenza macinando chilometri su chilometri.

Ma questo weekend i camionisti hanno un motivo in più per gioire; infatti da venerdì 13 a domenica 15 settembre al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud arriva Truck in Sud – Lo Show dei Motori.

Ad inaugurare l’evento ci saranno i 99 Posse, in programma venerdì alle 21:30, preceduti dallo spettacolo degli stuntman.

Il sabato è la giornata principale della manifestazione con l’arrivo dei protagonisti che entreranno nell’arena di Truck in Sud come i gladiatori entravano nel Colosseo per dare vita ad un evento che è sicuramente quello più sentito dagli autisti che arrivano da tutta Italia con straordinario entusiasmo e voglia di far festa.

La domenica di Truck in Sud inizia con la carovana dei tir che si muoverà verso la città di Caserta presso il Monumento ai Caduti e con la benedizione ai driver ed ai camion. A seguire il “Grosso, Grasso Pranzo dei Camionisti”, il sexy truck wash, le ballerine brasiliane e per terminare il seratone finale con “The Best 90’s” con la musica dance degli anni 90 che ha segnato la nostra gioventù.

“Ci saranno tante sorprese per celebrare questo decimo compleanno – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – e non vediamo l’ora di svelarle in questa 3 giorni di grandi emozioni. È sempre una magia rivedersi a Truck in Sud e per chi come me ama l’autotrasporto a 360 gradi non può non essere presente”.

Tenetevi forte, Truck in Sud sta per iniziare.