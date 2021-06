Tutela dei minori, l’arcivescovo Battaglia e l’onorevole Chinnici al seminario interuniversitario.

Giovedì 17 giugno, alle ore 16, in diretta streaming sulla piattaforma zoom e sulla pagina facebook della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), nell’ambito del ciclo di seminari in rete “Diritti e tutela dei minori: profili interdisciplinari”, prenderà il via il webinar “La strategia per la tutela dei minori: il contributo nazionale, dell’UE e della Chiesa cattolica”, organizzato dal Dipartimento di diritto canonico della stessa PFTIM e dall’Università Giustino Fortunato, in collaborazione con l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli ed il contributo del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

A questo secondo appuntamento del ciclo prenderanno parte personalità di spicco del mondo ecclesiastico e delle istituzioni operanti nel settore.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Acocella, magnifico rettore dell’Università Giustino Fortunato, e di Don Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Tommaso d’Aquino, sono previsti gli interventi di Sua eccellenza monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli e delegato per il servizio regionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Campana, l’onorevole Caterina Chinnici, fondatrice e co-presidente dell’Intergruppo Europarlamentare per i Diritti dei minori, Sua eccellenza monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e segretario della Commissione di materie riservate, e Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, moderati da Carmine Matarazzo, direttore del biennio di teologia pastorale presso la PFTIM, introdotti da Paolo Palumbo, docente straordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università Giustino Fortunato. Le conclusioni saranno affidate a monsignor Antonio Foderaro, moderatore del Dipartimento di diritto canonico della sez. San Tommaso d’Aquino.

La partecipazione al webinar è libera e gratuita: l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla Pagina Facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Tommaso d’Aquino.